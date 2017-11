PRETENDE ESTAR AL 100%

28/11/2017 -

Con su vuelta con gol y la falta de contundencia en Mitre, mucha gente comenzó a exigir la titularidad para William Peralta, pero este le puso paños fríos a la situación y reconoció que todavía no está en su plenitud física.

"No estoy a pleno como para jugar todo el partido. Ese es un tema que a Cacho, por decirlo así lo debe dejar tranquilo (en cuanto a la competencia por un lugar), por eso tampoco me desespero. Trato de saber dónde estoy parado y sumar desde donde me toque estar", aseguró.

Willi, le restó importancia a la falta de gol y dijo que sería peor, el caso de generar posibilidades

"Lo peor sería no crear las chances. Tenemos el arco cerrado, aunque el domingo convertimos dos goles y si la suerte nos acompaña, quizás el domingo podamos seguir convirtiendo".

"Tenemos un plantel muy bueno. En lo grupal estamos muy bien. También se le dio el debut como titular a Alexis (Bravo) y pudo convertir y eso nos pone muy contentos a todos", cerró.