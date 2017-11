28/11/2017 -

Como en un guión de una película de Hollywood, el regreso a la actividad de William Peralta tuvo muchos condimentos. El delantero estuvo alejado de las canchas por una seria lesión y tras duros y largos ocho meses, el pasado domingo ingresó en los minutos finales del partido que Mitre empataba ante Flandria y sobre el final del mismo marcó el tanto que significó la victoria del Aurinegro. El propio delantero, en su visita a la redacción de EL LIBERAL, manifestó que fue el gol más emotivo que convirtió en su carrera.

"Sin dudas fue el gol más emotivo que convertí en Mitre y en toda mi carrera. Creo que fue un gol que les dio el desahogo a muchas personas y les llenó el corazón a muchas otras", contó Peralta.

"Más no se puede pedir. Hace dos semanas fue mi cumpleaños y pedí jugar un partido en este semestre. Deseaba jugar unos minutos y por suerte se me dio en este partido", expuso en forma de agradecimiento.

"Fue un momento único. Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza. Sabía que faltaba poco y que no debían escaparse los tres puntos. El saber que fue una lucha larga, que me llevó mucho tiempo y por suerte se terminó y de la mejor manera", añadió en su revelación.

"Por suerte tuve la chance de convertir sobre el final para quedarnos con los tres puntos en un partido cerrado. Me siento muy feliz por la vuelta y por el triunfo de Mitre", completó.

Además, el delantero contó cómo fueron los instantes antes de saltar al campo de juego.

"Sabía que debía mantenerme tranquilo, para que me salgan las cosas bien. Lo había hablado el día anterior con el profe que si me tocaba entrar capaz que iba a estar ansioso, pero él me dijo que si me ponía así iba a ser peor, así que traté de estar seguro".

A pesar de su largo tiempo de recuperación, Peralta aseguró que fueron los últimos días los más complicados por la ansiedad.

"Me costó mucho más este último tiempo porque al hacer fútbol y las ganas de estar dentro de la cancha, me hizo poner impaciente. Los primeros meses estaba consciente de que me iba a perder todo el torneo y tenía que enfocarme en la recuperación. Por ciertas circunstancias me tocó ir al banco contra Agropecuario, no tuve la chance de entrar, pero el domingo por suerte pude volver a la cancha de Mitre, con toda la gente que me apoyó", reveló.

Repercusiones

William Peralta, también contó que en el transcurso del lunes recibió cientos de llamados y mensajes, felicitandolo por su vuelta con gloria.

"Tuve más de cien solicitudes en Facebook, muchísimos mensajes a mí teléfono. Son las cosas que tiene el fútbol. Por suerte hubo mucha gente que se alegró por mi gol. Ex compañeros, como Chalabe, Lovato y muchos jugadores de Juventud (Unida de San Luis, ex equipo suyo), el profe Pedro Dechat que cuando me lesioné estaba en Chaco, me escribió apenas terminó el partido".

Por puesto, en su tiempo fuera de la actividad profesional, Peralta contó con la ayuda y apoyo de muchas personas y este no dejó fuera los agradecimientos.

"Mucha gente sufrió al lado mío. Tuve mucho apoyo como del doctor Guillermo Murad, el presidente Guillermo Raed quien siempre me dio fuerzas en todo momento y me aseguró que mi vuelta iba a ser en el Nacional B. También Diego Acosta me ayudó mucho con las terapias. "Shaca" Santillán que una vez a la semana me llevó a Tucumán para los controles y por supuesto a mi familia que sin mi señora y mi hija iba a ser más duro. Además de mis compañeros, del plantel anterior, como el actual".

Por último, Peralta analizó la campaña de Mitre en esta temporada.

"Creo que como todos tuvimos partidos buenos y otros no tanto, pero fueron más los buenos, pero que no tuvimos los resultados. Nos falta cerrar los partidos buenos, con resultados positivos. Si ante Flandria no convertíamos el gol, creo que estábamos haciendo las cosas bien y nos quedamos con un punto", cerró.