Lugus y CACC, el adelantado

28/11/2017 -

La Federación Santiagueña de hockey sobre césped y pista programó para este fin de semana la disputa del Campeonato Anual 2017 denominado "Tarjeta Sol", el cual se jugará en Lawn Tennis y Old Lions.

Este viernes habrá un juego adelantado a partir de las 22.30, en el que se enfrentarán en Mamis, Lugus HC ante las chicas de CACC. La acción proseguirá este sábado a las 8, en 7ª división entre SLTC Blanco y Mishqui Mayu HC; 9, en 6ª, SLTC Blanco vs. Old Lions RC Rojo; 10, 7º, SLTC Rojo vs. Athenas HC; 17, 1º Damas, SEHC vs. Lugus HC; 18.30, 1º D, SLTC vs. CACC; 20, 1º D, C. Docente vs. Mishqui Mayu HC; 21.30, 6ª, SLTC Rojo vs. Athenas HC; 22.30, en Mamis, Círculo SC vs. Mishqui Mayu HC.

También habrá duelos en Old Lions tanto para este sábado como el domingo.