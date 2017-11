Mariano Altuna se tiene fe para la final

Fotos LÍDER Altuna pretende obtener el título este fin de semana en Paraná

28/11/2017 -

El líder del Top Race V6 con 192 puntos, Mariano Altuna, de la estructura santiagueña SDE Competición, se tiene fe para coronar su buen año con el título este fin de semana en Paraná, cuando se corra la última fecha en lo que será una vez más una definición apasionante con Agustín Canapino, escolta (186). El piloto de Lobería charló en forma exclusiva con EL LIBERAL, y confesó sus expectativas de cara a la definición.

"Este momento uno lo vive con mucha confianza porque si llegamos a esta instancia es porque hicimos las cosas bien con el auto, con el equipo. Estoy contento. Falta la última carrera como para terminar de coronar un buen año, y la idea es ir a Paraná con la mayor confianza posible", dijo.

Consultado si habrá estrategia para ganar, Altuna advirtio: "Uno va con el ímpetu de ser lo más competitivo posible, y no depender de nadie. No me siento campéon. No me gusta contar los resultados antes de tiempo, y más sabiendo con el rival que a uno le toca definir de nuevo como Canapino, uno de los mejores pilotos del país, aguerrido. No se lo vamos a hacer fácil y vamos a poner lo mejor de nosotros, a todo o nada. Ahora vamos a ir a correr y luego vamos a ver cómo estamos posicionados para ver si festejamos o no", advirtió.

Sobre el trabajo del SDE Competición dijo que es fantástico. "Me entregó un auto al 100% las dos últimas temporadas. Más no se puede pedir. Las cartas están echadas y la definición de la carrera a veces depende del factor suerte, pero hay que acompañarla. El mérito del equipo es extraordinario y no va a cambiar en la última cita", indicó.

Para Altuna, ganar el título va a ser una revancha. "Uno está tranquilo. La idea es funcionar de la mejor manera y ganarlo otra vez en buena ley. Seguir acumulando éxitos, carreras, títulos, lo que fuera".