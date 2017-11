Fotos El abogado de la víctima sostuvo que se trató de un hecho "predeterminado" por la acusada

28/11/2017 -

Según expresó a los medios nacionales Eduardo Pérez — abogado de la víctima— se reunió con su cliente "antes de que ingresara a la sala de cirugía" y le relató "los hechos, dentro de su estado de shock".

El letrado sostuvo que su cliente le dijo que "con esta persona (por la acusada) hace varios meses que mantenían una relación. No fue una relación casual como hizo saber mi colega Nayi en otros medios, que claramente va a ser parte de la defensa" de la joven, estimó el abogado.

Pérez expresó su sorpresa por la aparición de una "tijera de podar en un departamento" y consideró que se trató de un hecho "predeterminado".

Más tarde continuó diciendo, "él me dijo que no podía creer y que no entendía por qué esta mujer le hizo esto ya que era una mujer con la que ya había tenido encuentros anteriores, con la que tenía un cierto grado de confianza", explicó.

Al momento del hecho, la víctima "no estaba dormida sino con los ojos vendados", lo que para el abogado implicó "un estado de indefensión ya que no ve venir lo que va a suceder".

El letrado reveló que "lo primero que hizo fue salir a pedir ayuda a los vecinos que pudieron socorrerlo pese a que corría riesgo su vida por toda la sangre que había perdido", afirmó Pérez quien aclaró que la pena por la que está caratulada la causa contempla de 3 a 10 años de prisión y que ahora "dependerá si se encuentra alguna alevosía por los elementos usados durante el ataque".