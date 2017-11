Cocca se fue "por el bien de todos"

Fotos CICLO CUMPLIDO. Diego Cocca había regresado a Racing en enero de este año, pero no pudo repetir los éxitos de su primer proceso en el club.

28/11/2017 -

Diego Cocca confirmó ayer la renuncia a su cargo como entrenador de Racing Club y al respecto sostuvo que tomó esa decisión para no hacerle "mal" al club de Avellaneda, institución con la que tenía contrato hasta junio de 2018. "Tomé la decisión de no seguir siendo el técnico de Racing pensando en el bien de todos y

porque no le quiero hacer ningún mal al club", declaró el entrenador en conferencia de prensa.

Diego Cocca había comenzado en enero su segundo ciclo en el club de Avellaneda, luego de su paso en las temporadas 2014-2015 en las que consiguió el torneo Transición 2014.

Cocca, de 45 años, aprovechó la conferencia de prensa, en la que no aceptó preguntas por parte del periodismo, para dejar en claro que no tuvo "ningún problema" con los futbolistas del equipo "albiceleste".

"No hubo ningún problema con ningún integrante del plantel, al contrario, sobraron las muestras de apoyo y esas son cosas que a uno lo reconfortan", dijo. En la misma línea desmintió rumores que indicaban una supuesta enemistad con el delantero y capitán del equipo, Lisandro López, sobre quien comentó que ayer estuvo en su hogar para brindarle su "apoyo" para que continuara en el club de Avellaneda. "Les agradezco el apoyo a todos los jugadores que me lo hicieron notar. Ayer vino Lisandro López a mi casa para charlar conmigo y darme apoyo", detalló.

Además, Cocca se mostró autocrítico con respecto a los objetivos que no pudo cumplir como responsable del equipo en su segundo ciclo, entre los que se destacan las eliminaciones en la Copa Argentina y en la Sudamericana. "No estuvimos a la altura de pelear cosas importantes", sentenció también en alusión al flojo desempeño de su equipo en la Superliga (se ubica en la 19ª posición con 12 unidades, a 12 del líder Boca)

"Tuvimos una buena efectividad del 54 por ciento de puntos ganados, pero eso no es lo importante, sino pelear cosas importantes", insistió sobre las metas que no alcanzó al frente del conjunto de Avellaneda. Sin embargo, el ex DT de Huracán y Godoy Cruz, entre otros clubes, reconoció estar "tranquilo" por haber conseguido en Racing la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

"Me quedo tranquilo porque Racing va a jugar la Libertadores del año que viene", opinó el técnico que también consiguió ubicar a la "Academia" en el torneo más importante de América en las ediciones de 2015 y 2016. Cocca también destacó al actual plantel "académico", confeccionado por él y su cuerpo técnico, sobre el que sostuvo que está "capacitado" para alcanzar los "primeros planos" en el torneo doméstico. "Estamos convencidos de que hay un plantel capacitado para estar en los primeros planos, pero a veces eso es cuestión de tiempo", dijo. Por último, brindó su apoyo a los jugadores de su ex equipo para que puedan vencer en los próximos "dos partidos" (ante Newell’s Old Boys y Gimnasia y Esgrima La Plata) para que consigan "estar bien", tras la caída por 1-0 del último sábado ante Independiente.

"Ojalá que Racing gane estos dos partidos que quedan para que el plantel vuelva a estar bien", expresó.

"Estaré agradecido de por vida a este club y a este plantel. Será hasta siempre", concluyó Diego Cocca, quien en 36 encuentros al frente de Racing en su segundo ciclo cosechó 18 triunfos, 8 empates y 10 derrotas. Juan Ramón "Lagarto" Fleita, entrenador de la Reserva de Racing, será el técnico que ocupará de manera interina el lugar que dejó vacante Cocca en los encuentros ante la "Lepra" y el "Lobo", por la undécima y la duodécima fechas de la Superliga.