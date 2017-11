Máximo Lanusse, el CEO que ligaría al banquero con la adquisición de la imprenta

Fotos CÚPULA. Vandenbroele y Máximo Lanusse, titulares de The Old Fund.

Como se recordará, además de las declaraciones de Vandenbroele que lo vinculan como el que finananció la operación, Jorge Brito aparece ligado a The Old Fund, porque el vicepresidente de la firma que compró Ciccone, era Máximo Lanusse, ex CEO del Grupo Macro.

Para los investigadores, sería el hombre del banquero a quien señalan como el financista de la operación para quedarse con la "máquina de emitir dinero". Es que Lanusse (declaró en la causa) pasó de ser el gerente administrativo del Banco Macro a vicepresidente de The Old Fund, firma que pasó a controlar la ex Ciccone. Lo que llamó la atención a los peritos, es que Lanusse como vicepresidente era el único autorizado a firmar en nombre de The Old Fund, y que incluso cobraba de salario -pese a ser segundo de la empresa- una cifra por demás superior a la que cobraba el presidente, en ese momento el presunto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele.

Según constaría en la causa, Lanusse habría depositado sumas millonarias en efectivo en las cuentas de The Old Fund abiertas en el Banco Macro. La principal financista de The Old Fund fue la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur, manejada por Cirilo Zavalía, vinculado al grupo Macro. Otra de las sociedades que habrían participado del financiamiento de la quiebra fue Facimex Bursátil Sociedad de Bolsa. Hubo una inyección de U$S 620 mil en títulos públicos que fueron transferidos a una cuenta que Dusbel, integrante de The Old Fund, abrió sin mayores requisitos en Facimex. Esos títulos fueron convertidos a pesos, dinero que se depositó en la cuenta de The Old Fund en el Macro. Cuando estalló el escándalo de Ciccone, recién entonces el Banco Macro emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de The Old Fund, pero no mencionó a Lanusse, que era el único que firmaba.