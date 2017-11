Brito negó haber financiado la compra de la ex Ciccone

Fotos SOLÍCITO. Brito afirmó que irá al Juzgado a declarar las veces que sea necesario.

El banquero Jorge Brito, titular del Banco Macro, cumplió con la indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, en la causa Ciccone. Pero solamente se limitó a presentar un escrito y negó haber financiado la compra de la imprenta, atribuida al ex vicepresidente Amado Boudou.

Como se recordará, el magistrado, que puso tras las rejas a Boudou y su socio José María Núñez Carmona por presunto enriquecimiento ilícito, citó a Brito tras las revelaciones del arrepentido Alejandro Vandenbroele, quien incluso señaló que el banquero le pagaba para que se quedara callado.

Es por esta declaración que el fiscal Jorge Di Lello había pedido la inmediata detención del empresario, pero no tuvo eco por parte del juez.

Jorge Brito, dueño del Banco Macro (donde tomó licencia), también negó conocer a Núñez Carmona y a Vandenbroele, y sostuvo que al exvicepresidente de Cristina Kirchner lo conocía solamente por "cuestiones institucionales".

Las declaraciones de Vandenbroele dieron datos precisos de cómo se habría financiado la operación de compra, y ello permitió avanzar en la causa y en nuevas imputaciones, señalaron fuentes judiciales.

En ese contexto, junto con Jorge Brito también fueron citados a indagatoria el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray (para hoy); el financista Raúl Moneta (con una enfermedad avanzada); y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán; entre otros.

Brito se presentó en la secretaría del Juzgado de Lijo, donde lo esperaba también el fiscal Jorge Di Lello. Allí escuchó la imputación en su contra en el marco de la investigación conocida como Ciccone 2.

En el expediente se investiga cómo fue el salvataje de la imprenta (la única firma privada con capacidad para fabricar billetes) que tenía una deuda con la Afip de 60 millones de dólares. Es decir, de dónde provinieron los fondos para que The Old Fund SA pudiera quedarse con el 70% de las acciones de la ex Calcográfica. Frente a Lijo y Di Lello, sin responder preguntas, Brito entregó un escrito de unas ocho páginas donde rechazó todas las acusaciones. También dejó manifiesta su posición de presentarse ante cada una de las requisitorias de la Justicia.