Santiago ya palpita su duelo con Alto Valle

El quince santiagueño partirá a Río Negro este jueves. Un triunfo lo depositará en el repechaje para jugar con el último del Ascenso A.

28/11/2017 -

La selección de Santiago del Estero deberá ganarle el sábado a su similar de Alto Valle cuando lo visite en General Roca, Río Negro, por la última fecha de la Zona Ascenso B del Campeonato Argentino, en lo que será una verdadera final para determinar quien se queda con el primer lugar y gana así el derecho a jugar un repechaje con el último de la Zona Ascenso A.

Ambos llegarán a este duelo invictos tras ganar sus cuatro presentaciones previas, pero Alto Valle, seleccionado compuesto por jugadores de Río Negro y Neuquén, obtuvo 3 puntos bonus contra ninguno de Santiago, por lo que es líder con 15 puntos y le lleva justamente tres a su escolta.

Definición

De todas maneras, un triunfo, por cualquiera que sea la diferencia, dejará a Santiago con el primer lugar, ya que aún ganando por menos de 7 puntos y consiguiendo Alto Valle un punto bonus, quedarán igualados, pero en ese caso el desempate favorecería al ganador del partido entre ambos.

Tras su victoria ante Oeste de Buenos Aires el sábado, la selección volverá a practicar recién hoy por la tarde, para empezar a diagramar lo que será el compromiso del próximo sábado, un duelo clave para las aspiraciones de volver a estar cada vez más cerca del anhelado ascenso.

La mala noticia es la lesión sufrida por el wing Facundo Coronel, autor de tres tries el fin de semana pasado, que lo marginará no sólo de este partido, sino también del Seven de la República.

El seleccionado de Santiago del Estero tiene previsto partir rumbo al sur argentino este jueves luego del mediodía, para desarrollar su segunda práctica semanal ya en provincia de Río Negro.

Cabe destacar que el elenco santiagueño arrancó este certamen nacional de menor a mayor, ganando sus dos compromisos de local y de visitante, para llegar con muchas posibilidades de pasar la prueba de fuego este fin de semana.

A pesar de la baja sensible, el resto de plantel se encuentra en perfectas condiciones como para afrontar con mucha entereza este nuevo desafío que tendrán los muchachos.