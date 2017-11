Sampaoli elogió a tres selecciones

Fotos VISIÓN. Sampaoli habló de diferentes temas con los estudiantes.

28/11/2017 -

El entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, quien hoy viajará a Moscú para participar el viernes del sorteo del Mundial 2018, aseguró que sólo Brasil, Francia y España "están por delante" del equipo que conduce de cara al Mundial de Rusia 2018 y dejó de lado al equipo alemán, defensor del título, ya que no le gusta "como juega".

"Para mí Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina, por tiempo de trabajo. No nombro Alemania porque no me gusta cómo juega", manifestó Sampaoli en una charla con estudiantes de periodismo en el teatro Astral.

En esta línea, el director técnico opinó que el equipo dirigido por Joachim Löw fue "inferior" al de Alejandro Sabella en la final del Mundial de Brasil 2014.

Durante otro tramo de la charla, Sampaoli reveló que le brindó su apoyo al delantero de Boca Juniors Darío Benedetto por la grave lesión en la rodilla derecha que no le permitirá competir por un lugar en la lista de 23 convocados y se refirió al posible regreso de Gonzalo Higuaín a las convocatorias.

"En el corto plazo en el que estábamos era complicado el tema de Higuaín. Ahora estamos en el mediano plazo y creo que puede ser un jugador importante", afirmó el casildense.

Higuaín participó de la gira por Australia y Singapur que dio inicio al ciclo de Sampaoli, pero luego no fue citado para disputar las últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas.

En la competencia por el centrodelantero, Sampaoli elogió a Mauro Icardi, quien "hace goles todos los partidos en Inter" y nombró entre los seguidos a Lautaro Martínez, de Racing Club, Lucas Alario, de Bayer Leverkusen, y Giovanni Simeone, de Fiorentina, de Italia.