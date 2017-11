La esposa de uno de los tripulantes denunció que otros familiares la agredieron

Fotos DEFENSA. "Yo tengo derecho a decir lo que quiera", esgrimió la mujer

28/11/2017 -

Mar del Plata (enviados especiales) Itatí Leguizamón, esposa de Carlos Zavalla, uno de los tripulantes del submarino desaparecido, dijo que fue agredida por otros familiares y que "le recomendaron no volver a la base" por haber hecho declaraciones en el programa de televisión de Mirtha Legrand.

Así lo denunció públicamente en una rueda de prensa donde participó EL LIBERAL, Canal 7, Radio y Diario Panorama, únicos medios de Santiago del Estero en el lugar de los hechos, con equipos periodísticos de medios nacionales e internacionales.

"No me dejaron entrar, me agredieron, yo tengo derecho a decir lo que quiera. ¿Por qué no lo admiten? Fue una implosión, no hay posibilidad de vida", dijo la mujer ante la prensa, y agregó que ‘500 kilos pesa una batería, no hay compartimento estanco ni nada, no se puede hacer nada’.

Asimismo, sostuvo que por las declaraciones realizadas en el programa de Mirtha Legrand algunos familiares de otros tripulantes intentaron golpearla.

"Son unos necios, me dieron a entender que no vuelva a entrar a la Base Naval y no voy a entrar si no me traen seguridad. ¿Para qué? ¿Para qué me peguen? Yo no voy a recurrir a la violencia, si ellos son violentos es problema de ellos", dijo.

Para la mujer, esos familiares siguen con la esperanza de que vuelvan con vida los tripulantes del ARA San Juan.

"Yo voy a decir lo que quiera, tengo derecho. Me dijeron que no lo quería, que era una desgraciada que hablaba así porque no tengo hijos. Lo amo (a Carlos), estoy con su mamá y su hermana, pero no hay posibilidad de nada", señaló.

Nicolás, hermano del cabo principal Luis Carlos Nolasco, cuestionó a Leguizamón al sostener que siguen "esperando y sabiendo que la búsqueda va a seguir. Está todo calmo y seguimos con esperanzas".

"No hubo ningún maltrato", aseguró, aunque reconoció que las palabras en el programa de Mirtha Legrand de la esposa de Germán Oscar Suárez generaron malestar en algunas familias.

"Ella dijo que hay viudas y hasta el momento no nos hemos enterado de que a alguien le hayan traído ningún cuerpo. Nosotros seguimos esperando a que los encuentren", ratificó.

El hermano del tripulante consideró que "cada uno puede expresar lo que quiere", al minimizar cualquier tipo de enfrentamiento entre familiares.