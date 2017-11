Cómo enfrentar el estrés del fin de año, las fiestas y los balances

Fotos DRA. SÁNCHEZ CANTERO. Médica especialista en psiquiatría.

28/11/2017 -

Esta época de fin de año se caracteriza por el exceso de obligaciones, de compromisos, de fechas límite, de preparativos y así se podría seguir enumerando lo que ocurre, cada año, entre el 1 de diciembre y el 1 de enero cuando toda esa adrenalina y todo el esfuerzo realizado parecen "reiniciarse" para volver a empezar.

Todas estas situaciones llevan a vivir, a cada una de las personas, situaciones de estrés, que muchas veces se tornan incontrolables y, por ende, surgen las consecuencias, que por lo general suelen no ser positivas.

Además, para complicar aún más la situación, muchos acostumbran a realizar los famosos "balances de año", que para nada son aconsejables por los especialistas.

La Dra. Teresa Sánchez Cantero, médica especialista en psiquiatría, habló del tema y brindó una serie de recomendaciones a la población para ayudar a sobrellevar el último mes del 2017.

"Llegamos a esta época, faltan escasamente unos 30 días para cerrar el año, y en los adultos, sobre todo, comienza a hacerse sentir el cansancio. Y se hace sentir en todos los aspectos, sobre todo en el físico y en el psicológico. Para el adulto que trabaja, son once meses de labor, con intervalos, en algunos casos, en invierno, por lo tanto, la sobrecarga en esta época es importante", sostuvo Sánchez Cantero.

Y agregó: "A todo esto se suman los famosos balances de fin de año. La gente tiene la tendencia a hacerlos y nosotros, los que trabajamos con la salud mental en general, lo que sugerimos siempre es dejar de lado estos balances, que por supuesto, para el 90 por ciento de la población suelen dar negativos. Casi nunca cierran bien porque nuestras expectativas a principio de año siempre son muy altas, por lo que generalmente no todo se concreta. Y eso influye negativamente en la persona. Estos balances no son aconsejables. Ya se viene la Navidad y el Año Nuevo, que de por sí ya son fechas que tienen una carga emocional importante, porque uno recuerda a los que no están, a los que se fueron de viaje y no pueden volver, a los que tienen problemas de salud en general. Entonces, no está bueno ponerle una carga más con los balances, sobre todo cuando no son positivos’, expresó.

Recomendaciones

Por otra parte, la profesional recomendó ver lo positivo del año, destacando siempre "primero, que estamos vivos; después que tenemos un poco de salud; en tercer lugar, que tener trabajo es motivo de festejo. Lo demás pasa a otro plano".

"El consejo siempre será el ‘uno a uno’. Hay que empezar a cerrar cosas una por vez. Hay que aprender que todos son temas importantes, pero no son de vida o muerte. A cada cosa hay que darle la importancia que tienen y vayamos afrontando una cosa por vez, para que de esa manera, los cierres del año sean más llevaderos y sin sobrecargarnos".