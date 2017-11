Fabián Doman acusó a Susana de trivializar la violencia de género en su entrevista al Polaco

Fotos El cantante no se presentó a la declaración indagatoria en la causa que le inició su expareja por violencia.

Susana Giménez recibió al Polaco y Silvina Luna en su programa, y entre otros temas, le preguntó al cantante sobre la denuncia por violencia de género que le inició su expareja Valeria Aquino. Hasta ahí nada fuera del otro mundo, pero a Fabián Doman lo enfureció, no el hecho de que se hablara de este tema, sino de la manera "trivial" en la que lo encaró la diva. Así lo hizo saber ayer al final de su programa "Nosotros a la mañana".

"Se habla de violencia de género, ¿qué decís con eso? ¿No te da bronca? ¿De dónde salen esas cosas?", le preguntó Susana al ex participante del Bailando y él respondió: "Me lastima, me hace mal, es de lo peor que pueden acusar a un hombre, es un golpe bajo. El tiempo aclara todas las cosas", dijo en referencia a la causa que su ex mujer Valeria Aquino y madre de su hija Alma, inició contra él. Luego, la diva agregó: "Sí, sobre todo con las redes la gente puede poner lo que quiera y después lo levantan".

"Susana, no es una cosa de redes sociales, hay una causa, un expediente judicial en el que este señor no se presenta. Encima dice un ‘golpe bajo’, mirá como el inconsciente lo mata", dijo Doman.

"Esto es lo peor que se puede hacer por el colectivo Ni una menos. Y viniendo de una mujer, como Susana Giménez, que fue víctima de violencia de género. Por favor, tratemos de tener un poco de coherencia. Si no, a determinadas horas del día, ¿con determinadas personas, sí es violento y con otros, no? Si va a tu living y le hacés un reportaje, ¿no es violento? ¿Cuál es el criterio? La verdad, es una vergüenza. Estoy indignado de cómo trivializó un tema tan grave como este. Es una vergüenza", sentenció Fabián Doman.