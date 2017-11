Se animó a producir su arribo a la TV

28/11/2017 -

Las inquietudes de Josh Hutcherson lo llevaron también a participar de "Future Man" como productor ejecutivo, lo que le permitió "involucrarse en muchas de las decisiones creativas" y codearse con Rogen y Evan Goldberg.

"Siempre amé estar detrás de cámara, cuando era chico hacía pequeñas películas y dirigía pequeños filmes con mis amigos. Entonces, tener la oportunidad de ayudar con el proceso creativo antes de grabar es increíble", afirmó sobre la experiencia, y añadió que Rogen es tan divertido como se lo ve en cámara y que "muchas veces es extremadamente desafiante no reírse".

Josh afirmó que como "Future Man" se "grabó como una película; a una cámara, en grandes sets y en secuencias largas" no sintió la transición a la TV, pero confesó que sí se puso "nervioso porque no había hecho comedia antes y no sabía si podía ser gracioso".

"Es una época fantástica. Actualmente creo que me entusiasman más las series que van saliendo que las películas", dijo Hutcherson, y añadió que veía que la TV tiene "dinero y recursos para crear mundos sorprendentes" y eso permite tomar "muchos riesgos, como no está pasando tanto con el cine de grandes estudios".