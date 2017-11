Vives no da marcha atrás contra "La Tota"

-

La actriz Fernanda Vives está actualmente casada con el ex futbolista Sebastián Cobelli, con quien tienen dos hijos, pero hubo una época en la que fue pareja de Daniel Ricardo Carias, más conocido como "La Tota" Santillán, a quien llevó a la Justicia por violencia de género.

En septiembre de este año, luego de que Santillán fuera detenido e internado tras robar mercadería de un local, Vives salió a contar su "terrible" experiencia siendo pareja del conductor.

En aquella ocasión reveló en el programa Intrusos que las agresiones no eran incentivadas por "un estado de alcohol ni de otra cosa", sino que "él era así, naturalmente". Las peleas podían responder a distintos motivos, como celos, por ejemplo, pero con el tiempo "fueron más reiteradas".

Ahora Vives ratificó la denuncia ante la Justicia contra quien fuera su pareja durante ocho años.

En la audiencia se refirió al último episodio vivido en el 2008: "Quince días después de separarnos habíamos firmado contrato para una obra de teatro en Córdoba, habíamos decidido separarnos antes, sabíamos que teníamos que trabajar en la misma obra, nos ponen en la misma casa, donde tenemos discusión y él me empieza a pegar piñas y me agarra de los pelos".

Al respecto aclaró que si bien dejó pasar mucho tiempo, "por la situación de él, temo por mí y por mis hijos y por mi marido, porque está fuera de sí".

Y agregó: "Él me dijo que me iba a tirar aceite o ácido en la cara, para arruinarme, que no iba a trabajar más".