Marley celebró el primer mes de su hijo Mirko

28/11/2017 -

Marley está completamente feliz desde la llegada de su hijo Mirko, y así lo hace saber todos los días a través de las redes sociales, adonde festejó el primer mes del bebé con un mensaje amoroso.

"¡Feliz cumplemes Mirko! ¡Hace un mes ya, estaba en el hospital para un chequeo de rutina cuando me dicen que se adelanta y nacía ese día! ¡Estaba solo! ¡Entré en pánico y a las 17:26 hora local me hiciste papá!", escribió el conductor de The Wall.

"¡Orgulloso y súper feliz! ¡Un mes hermoso, vamos por mucho más! ¡Te quiero!", completó Marley, que todavía se encuentra con Mirko en los Estados Unidos. Su llegada a Buenos Aires podría concretarse dentro de los próximos 15 días.

Como se recordará Mirko nació allí, a través de un vientre de alquiler, en la semana 37 de gestación, con un peso de 3.220 kilos y 51 centímetros de largo. La fecha prevista de parto era el 8 de noviembre, pero se adelantó al 27 de octubre.