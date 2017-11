Balbi: "Son horas de incertidumbre, seguimos buscando"

Hoy 12:58 -

El vocero de la Armada Enrique Balbi dijo que, por el mal clima, está demorada la llegada a la zona de búsqueda del buque noruego Sophie Siem. El navío transporta a un minisubmarino de los Estados Unidos en el el operativo para dar con el ARA San Juan, desaparecido desde hace 13 días y del que todavía no hay novedades sobre su localización. El nuevo parte de la fuerza tuvo fuertes demoras, ya que debía empezar a las 10 y se desarrolló recién a partir del mediodía, dos horas después.

Balbi explicó que no son buenas las condiciones del tiempo en el área de búsqueda, de unos 4.000 kilómetros cuadrados. "Son horas críticas, 13 días de búsqueda, aún no hemos podido detectar el submarino. Son horas de mucha incertidumbre. La Armada no genera la incertidumbre, la situación es incierta", dijo.

Hacia el área de búsqueda se traslada la corbeta Robinson, de la Armada. El buque carga con un pequeño robot ruso que tiene el tamaño de un grupo electrógeno y puede operar a una profundidad de entre 500 y 600 metros. "Son horas críticas, 13 días de búsqueda, aún no hemos podido detectar el submarino. Son horas de mucha incertidumbre. La Armada no genera la incertidumbre, la situación es incierta", dijo.

Te puede interesar: La Armada admite la posibilidad de una implosión

Además dijo que la fuerza no filtró el documento interno conocido sobre la última comunicación del comandante del ARA San Juan ya que, dijo, eso implicaría "vulnerar una ley que hace a la confidencialidad". "Se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes para investigar cómo se filtró el mensaje", indicó Balbi en conferencia de prensa, y afirmó que su contenido "confirma lo que venimos comentando hace una semana".

El vocero hizo referencia a la difusión en los medios del último mensaje que envió el submarino antes de desaparecer, el 15 de noviembre pasado con 44 tripulantes a bordo. "Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal mantendré informado", indicó el reporte.

Para esta semana se prevé, además, que se incorpore el poderoso minisubmarino ruso Pantera Plus, que se opera a control remoto, tiene cámaras de video y puede sumergirse hasta 1.000 metros. Tiene dos brazos mecánicos, capaces de cortar cables o estructuras de metal y hasta de conectar mangueras a un submarino para suministrar provisiones.

En el impresionante operativo por la búsqueda del desaparecido navío de la Armada participan 14 embarcaciones y diez aeronaves con una fuerte ayuda internacional, de países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia.