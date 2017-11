Le robaron la carpeta de jardín de su hija y pide ayuda para recuperarla

Hoy 13:48 -

Una mujer sufrió el robo de numerosas pertenencias que se encontraban en el interior de un vehículo. Aparentemente, los delincuentes forzaron una de las puertas y se levaron distintos objetos.

Sustrajeron un estéreo y otras pertenencias, entre las que se encontraba la carpeta de actividades de todo el año, que le dieron a su hija en el jardín.

"Me robaron de mi auto el estéreo y otras cosas más, pero no me importa. Lo que me importa es la carpetita de mi hija, por favor el q la vea aviseme", suplicaba en Facebook una madre desesperada.