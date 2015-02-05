CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Noviembre 2017

A LAS 00.45 #HASHTAGVIAJEROS

Hoy 20:37 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA l

AMÉRICA

13.00 INSTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PLANETA OCÉANO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ARGENTINOS

00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ARGENTINOS (R)


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

PELÍCULAS

CINEMAX

06.38 SALVANDO MI MAÑANA - PARTE 03

07.07 FESTIVAL DE CINE DE VENECIA 2017

07.36 SUPERMAN II

10.08 FESTIVAL DE CINE DE VENECIA 2017

10.35 ORSON WELLES Y YO

12.50 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

15.06 UN VIERNES DE LOCOS

16.56 ANTES DE SEPARARNOS

18.45 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON

22.00 DIARIO DE UNA PASIÓN

TCM

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.20 LA NIÑERA

10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.36 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

13.32 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS

15.37 LLAMARADA

18.07 MIENTRAS DORMÍAS

20.02 BUSCANDO A EVA

22.00 JUEGOS DE PLACER

TNT

06.05 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

08.28 MONSTERS UNIVERSITY

10.24 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

12.25 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO

12.27 EN FUERA DE JUEGO

14.25 POLICÍAS DE REPUESTO

16.29 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO

16.31 VALIENTE

18.14 SOY LEYENDA

20.05 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

22.00 LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA

00.03 AMERICAN PIE PRESENTA. LA CASA BETA

01.40 ¿QUÉ PASÓ AYER?

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

10.00 GRIMM

11.00 HOUSE M.D.

12.00 IT TAKES A KILLER

12.30 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

13.00 GRIMM

16.00 HOUSE M.D.

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

20.00 LUCIFER

21.00 LUCIFER

22.00 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE

09.50 ROMANCE DE ESTACIÓN

11.55 UNA PIZCA DE AMOR

13.40 FULLSCREEN

14.10 ELECTRODANZA

16.10 LAS VACACIONES DE MR. BEAN

18.05 AQUELLOS VIEJOS TIEMPOS

20.00 AMIGOS CON BENEFICIOS

22.20 LOS TOP FIVE

24.30 AMIGOS CON BENEFICIOS

A DÓNDE IR

CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS

(LIBERTAD Y PRINGLES)

+HOY, A LAS 22, “ABRAZANDO EL CAÑAVERAL” BASADA EN LA OBRA DE NOEMÍ ALARCÓN.

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO -BANDA)

+SÁBADO 2 DE DICIEMBRE, ÚLTIMA FIESTA RETRO DEL AÑO, CON DJ COLO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.

KALÚ

(AUTOP. SANTIAGO- BANDA)

*VIERNES 1, LA PEÑA ORELLANA LUCCA, CON SOLES Y LUNAS, CARA FEA, TANTA, TAA HUAYRAS, DEL ESTERO Y TURAYQUI.

CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY - 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:20 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

LA FAMILIA MONSTER (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY - 22:40 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY - 16:20 (Cast)

SOY TU KARMA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY - 18:10 (Cast) 20:10 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)

HOY -22:10 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D - 17:00- 19:30 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:30- 20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS DE APERTURA TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:30

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $120,

jubilados, docentes y estudiantes: $90 todos los días

3D Entrada general: $130,

jubilados, docentes y estudiantes: $95 todos los días.

 
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