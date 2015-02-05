CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Noviembre 2017
A LAS 00.45 #HASHTAGVIAJEROS
Por El Liberal
Hoy 20:37 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA l
AMÉRICA
13.00 INSTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PLANETA OCÉANO
19.00 OTRA CANCHA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ARGENTINOS
00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ARGENTINOS (R)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.38 SALVANDO MI MAÑANA - PARTE 03
07.07 FESTIVAL DE CINE DE VENECIA 2017
07.36 SUPERMAN II
10.08 FESTIVAL DE CINE DE VENECIA 2017
10.35 ORSON WELLES Y YO
12.50 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
15.06 UN VIERNES DE LOCOS
16.56 ANTES DE SEPARARNOS
18.45 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON
22.00 DIARIO DE UNA PASIÓN
TCM
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.20 LA NIÑERA
10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.36 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
13.32 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS
15.37 LLAMARADA
18.07 MIENTRAS DORMÍAS
20.02 BUSCANDO A EVA
22.00 JUEGOS DE PLACER
TNT
06.05 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
08.28 MONSTERS UNIVERSITY
10.24 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
12.25 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO
12.27 EN FUERA DE JUEGO
14.25 POLICÍAS DE REPUESTO
16.29 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO
16.31 VALIENTE
18.14 SOY LEYENDA
20.05 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
22.00 LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA
00.03 AMERICAN PIE PRESENTA. LA CASA BETA
01.40 ¿QUÉ PASÓ AYER?
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
10.00 GRIMM
11.00 HOUSE M.D.
12.00 IT TAKES A KILLER
12.30 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
13.00 GRIMM
16.00 HOUSE M.D.
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
20.00 LUCIFER
21.00 LUCIFER
22.00 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE
09.50 ROMANCE DE ESTACIÓN
11.55 UNA PIZCA DE AMOR
13.40 FULLSCREEN
14.10 ELECTRODANZA
16.10 LAS VACACIONES DE MR. BEAN
18.05 AQUELLOS VIEJOS TIEMPOS
20.00 AMIGOS CON BENEFICIOS
22.20 LOS TOP FIVE
24.30 AMIGOS CON BENEFICIOS
A DÓNDE IR
CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS
(LIBERTAD Y PRINGLES)
+HOY, A LAS 22, “ABRAZANDO EL CAÑAVERAL” BASADA EN LA OBRA DE NOEMÍ ALARCÓN.
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO -BANDA)
+SÁBADO 2 DE DICIEMBRE, ÚLTIMA FIESTA RETRO DEL AÑO, CON DJ COLO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
KALÚ
(AUTOP. SANTIAGO- BANDA)
*VIERNES 1, LA PEÑA ORELLANA LUCCA, CON SOLES Y LUNAS, CARA FEA, TANTA, TAA HUAYRAS, DEL ESTERO Y TURAYQUI.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY - 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:20 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
LA FAMILIA MONSTER (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY - 22:40 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY - 16:20 (Cast)
SOY TU KARMA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY - 18:10 (Cast) 20:10 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)
HOY -22:10 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D - 17:00- 19:30 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:30- 20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:30
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $120,
jubilados, docentes y estudiantes: $90 todos los días
3D Entrada general: $130,
jubilados, docentes y estudiantes: $95 todos los días.