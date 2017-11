Se programó la 14ª fecha del Clausura

Hoy 22:32 -

Este sábado se pondrá en juego la decimocuarta fecha del Campeonato Clausura que organiza la Asociación de Fútbol Infantil Santiagueña, con una importante cantidad de buenas propuestas, para todas sus categorías.

La mayor novedad para esta nueva jornada es que se disputará en horario nocturno para preservar la integridad física de los pequeños, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registran en nuestra provincia.

El desarrollo completo de esta fecha, se dará en el predio del Gremio Municipal

Este certamen, el último del calendario deportivo, está llegando a su parte final, por lo que esta fecha será clave para todos aquellos equipos que mantiene una ventaja sobre el resto, para ingresar a los Play Off con mayor comodidad, mientras que otras intentarán aprovechar la oportunidad para acercarse a los líderes.

La programación completa, para esta fecha se detalla a continuación.

Cartelera

Categoría 2003: 18.30, Los Peques vs. Las Pulgas; 18.30, Güemes vs. Villa Las Delicias; 18.30, Café Rodríguez vs. Jorge Donis; 18.30, Raúl Pinto vs. Integral; 23, Yanda vs. Master; 23, Candy vs. Real; 23.30, Orlando Leiva vs. Ejército Argentino.

Categoría 2005: 20, Café Rodríguez vs. Niños Unidos; 20, Raúl Pintos vs. Güemes; 20.30, Niños Unidos vs. Yanda; 20.30, Jorge Donis vs. Candi; 21, Café Rodríguez vs. Las Pulgas.

Categoría 2007: 21, Orlando Leiva vs. Real; 21.30, Walter Toloza vs. Sportivo Santiago; 21.30. Yanda vs. Güemes; 22, Atlas vs. Café Rodríguez; 22, Las Pulgas vs. Niños Unidos; 22.30, Los Peques vs. Ferroviaritos.

Otras propuestas

Categoría 2008: 22.30, Jorge Donis vs. Ferroviaritos; 22.30, Villa Las Delicias vs. Café Rodríguez; 22.30, Master vs. Integral; 23, Güemes vs. Ejército Argentino; 23, Las Pulgas vs. Sportivo Santiago.

Categoría 2009: 20, Güemes A vs. Los Peques; 20.30, Walter Toloza vs. Niños Unidos; 21, Orlando Leiva vs. Ferroviaritos; 21.30, Las Pulgas vs. Real; 22, Güemes B vs. Sportivo Santiago; 22.30, Master vs. Yanda; 23, Atlas vs. Integral.

Categoría 2010: 20, Raúl Pinto vs. Café Rodríguez; 20.30, Real vs. Niños Felices; 21, Niños Unidos vs. Ferroviaritos; 22, Los Peques vs. Las Pulgas; 21.30, Güemes vs. Integral; 22.30, Candi vs. Sportivo Santiago.