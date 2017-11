Difundieron una "posición más exacta" de donde estaría el ARA San Juan

Hoy 22:55 -

Desde la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), informaron de una “posición más exacta” del lugar donde habría tenido lugar la anomalía acústica compatible con una explosión del submarino ARA San Juan.

Lassina Zerbo, secretario ejecutivo del citado organismo, lo difundió en las últimas horas con el objetivo de que los equipos de búsqueda reduzcan el área de trabajo y puedan ir al lugar correcto. Así lo expresó en su cuenta de Twitter.

Improved location confidence #ARASanJuan: Updated Analysis using 2 Non-IMS seismic stations at regional distance (TRQA-Tornquist, Argentina, IRIS/USGS & EFI - Mount Kent, East Falklands Islands), that may have recorded associated signals w/ #CTBT #Hydro #acoustic stations Nov15 pic.twitter.com/h6vXq23gpa