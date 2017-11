Cerraron la causa por filtración de fotos privadas de Nisman

29/11/2017 -

Cuatro efectivos de la Policía Federal fueron sobreseídos en la causa en la que se investigaba la filtración de fotografías privadas del fiscal Alberto Nisman, contenidas en su teléfono celular secuestrado poco después de su muerte.

La medida benefició al comisario Carlos Fabián Albamonte; al subinspector Pablo Gabriel Fidalgo y a los cabos Walter Pedro Núnez y Osvaldo Alejandro Molina.

La causa se había iniciado por denuncia de la jueza Fabiana Palmaghini, quien había encomendado una copia del contenido de los archivos de "diverso material informático y de telefonía" a la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal.

Parte de ese material fue publicado desde una cuenta de la red social Twitter, @nismanlujurioso, y luego reproducido por varios medios de comunicación, lo que tratándose de material secreto-

motivó la denuncia de la jueza a cargo de la investigación por la muerte de Nisman.

La investigación estuvo a cargo del juez Diego Slupski, quien reclamó informes al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que respondió que "la empresa Twitter ya no poseía información respecto de la cuenta requerida, que no logró ser ubicado (su titular), resultó desactivada y no se reservó ningún dato con relación a ella".