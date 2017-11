Los Pumas irán de visita a Australia

Fotos DESAFÍO Los jugadores de Santiago, Tomás Lezana y Juan Leguizamón, son claves en la estructura de Los Pumas para la temporada 2018.

29/11/2017 -

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, en donde militan los santiagueños Juan Manuel Leguizamón, y Tomás Lezana, jugará como visitante ante la selección de Australia en la ciudad de Gold Coast, por el Rugby Championship 2018, según lo confirmó ayer la Unión de Rugby del país oceánico (ARU).

El partido entre Australia y la Argentina se jugará el 16 de septiembre de 2018 en el Club Super Stadium, al igual que sucedió en 2014 cuando los Wallabies vencieron al seleccionado argentino de Los Pumas por 32 a 25 en el Championship.

Gold Coast es una ciudad ubicada en región costera aproximadamente a 70 kilómetros al sur de Brisbane, en el estadio de Queensland.

Los tres partidos de los australianos en el próximo championship se jugarán en la costa este australiana ya que los Wallabies abrirán el certamen contra Nueva Zelanda en Sydney (18 de agosto en Sydney’s ANZ Stadium ) y luego jugarán ante Sudáfrica en Brisbane (en el Brisbane’s Suncorp Stadium el 8 de septiembre, para finalmente recibir al elenco nacional.

Trabajo

De esta manera, el seleccionado argentino de Los Pumas comenzará apenas pasen las fiestas de fin de años con los trabajos de pretemporada, de cara a este importante desafío de carácter internacional.

También habrá que ver si no surgen novedades en el cuerpo técnico, debido a que mucho se especuló acerca de la continuidad o no del tucumano Daniel Hourcade al frente del seleccionado nacional, teniendo en cuenta de los resultados adversos que tuvo durante la temporada 2017. Lo que no está en discusión es el plantel en el que sobresalen los santiagueños.