Docente no se "arregló" con su ex y tomó un frasco de veneno para ratas

29/11/2017 -

Drástica determinación tomó una joven docente de La Banda, quien tras dialogar con su ex pareja y no ponerse de acuerdo para retomar la relación ingirió el contenido de un frasco con veneno para ratas, mientras se encontraba sola en su casa del Bº 25 de Mayo, Sector 100 viviendas.

Según revelaron las fuentes, la "desaparición" de la joven fue denunciada cerca de las 23.50 por su ex pareja de nombre Carlos (36), quien se presentó en la Comisaría 13 y denunció que en horas de la tarde había mantenido un encuentro con su ex, de nombre María, de 29 años.

El sujeto reveló que cerca de las 20.30 se encontró con María en su casa del Bº Centro y allí permanecieron conversando por varios minutos para salvar el noviazgo, pero eso no resultó por lo que cerca de las 21.30 la mujer se fue de su casa.

Detrás de María salió Carlos quien se fue a encontrar con un grupo de amigos. Cuando regresó a su casa -cerca de las 23- advirtió que su ex había dejado una cadena de plata sobre el equipo de música. Casi en simultáneo, recibe el llamado de una amiga de su ex, quien le manifestó que no la encontraba y que temía por su vida.

De inmediato Carlos comenzó a buscarla y la encontró cerca de las 2.30 de la madrugada en su casa. La joven había ingerido un frasco de veneno para ratas por lo que fue trasladada de urgencia al Centro de Salud Banda.

En el nosocomio fue examinada por el médico de policía -Dr. Fumarola- quien informó que la víctima se encontraba estable y que debía permanecer 48 horas en observación.