Olímpico retocó el plantel y está listo para el gran debut

29/11/2017 -

Olímpico iniciará esta noche su participación en la temporada 2017/18 de la Liga Nacional. En el Vicente Rosales, enfrentará a Argentino de Junín, en busca de una victoria que es de vital importancia en lo anímico.

Tras la eliminación del Súper 20, el cuerpo técnico decidió realizar retoques en el plantel y esta noche se producirán dos debuts: Vicent Simpson y Michael Jackson Wright.

El base armador estadounidense llegó para reemplazar al boricua Guillermo Díaz y tuvo el tiempo suficiente para adaptarse a los sistemas de juego de su nuevo equipo.

En cambio, el escolta colombiano arribará hoy a la provincia para reemplazar a Mauro Cosolito y todo indica que estará a disposición de Hernán Laginestra, pero lo hará sin entrenamientos encima.

Como contrapartida, el equipo bandeño sentirá la ausencia de Justin Williams, quien sufrió una lesión en el tobillo izquierdo que lo alejará de las canchas hasta el año venidero.

La dirigencia ya le encontró un reemplazante (el jamaiquino Kimani Friend) pero su debut se producirá recién el próximo miércoles 6 de diciembre en el clásico ante Quimsa.

La ausencia de Justin Williams le permitirá a Damián Tintorelli jugar como titular esta noche.

El pívot juninense habló del rival. "Argentino será un rival duro. Siempre da pelea. Son muy aguerridos, van a todas las pelotas. En la parte de la actitud, hay que igualárselas. Y en lo basquetbolístico debemos hacer lo que hicimos toda esta semana, buscar el pase extra, correr la cancha. Ellos son un equipo que defiende muy bien y que sale con todo a buscar cada partido", declaró.

El equipo de "Chiche" Japez (ex asistente de Santander en Quimsa) tendrá un debut esta noche, ya que Diego Figueredo se convirtió en recambio temporario de Luis Cequeira, quien fue operado hace algunas semanas de la muñeca derecha.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá otros tres partidos: 20.50, San Lorenzo vs. Weber Bahía (por TyC Sports); 21.30, Estudiantes de Concordia vs. Instituto de Córdoba y Comunicaciones de Mercedes vs. Atenas de Córdoba.