Santiago quiere que Fede deje el "Bailando"

29/11/2017 -

Moria Casán desató un escándalo cuando, al realizar la devolución de la coreografía de Fede Bal y Laurita Fernández en el "Bailando", enfatizó: ‘Es una parejita muy baqueteada, Laurita vestida de blanco no me da virginal", dijo la integrante del jurado, desatando la furia del hijo menor de Santiago Bal, quien se retiró del estudio. Federico Bal y su padre estuvieron en "Intrusos" y hablaron de la pelea con la diva. El experimentado actor y director confesó que se angustió mucho al ver lo que sucedió y no pudo evitar las lágrimas. "Hiciste bien en irte y yo que vos no vuelvo más", le dijo al joven. "Me mata verlo llorar", dijo su hijo, también visiblemente emocionado. "Si le hacen una cosa a un pibe tuyo que criaste, educaste, y le enseñaste el camino de la vida en el teatro... Que le pase lo que le pasó".

"A mí no me hace nada", intentó consolarlo Fede. Y Santiago agregó: "Ya sé cómo sos, mi amor. Tenés unos huevos grandes como una casa y te la bancaste piola. No abriste la boca, no contestaste, fuiste respetuoso, dijiste ‘te quiero’. Ese es un hombre. Yo soy un maricón que me puse a llorar como un idiota. Qué le voy a hacer".