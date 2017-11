Barbi Vélez confirmó que está de novia con el hijo de Fabián Rodríguez

29/11/2017 -

Después de tanto rumores que circularon en relación al vínculo que la unía a Lucas Rodríguez, hijo de Fabián, el fallecido marido de su madre Nazarena, Barbie Vélez confirmó que está de novia con este joven a quien, si bien no tienen un vínculo de sangre, pero sí un hermano en común, Thiago.

En declaraciones a la revista Gente, Barbie contó que "en julio de este año" empezó a salir con Lucas. "Desde abril nos veíamos seguido y un día me invitó a tomar unos tragos, una especie de cita, y se declaró. Creo que si sucedía el año pasado, le habría dicho que no. Pero ya estaba preparada". "Estoy muy feliz; nunca me pasó esto de amar así. Lucas es un sol. ¡No sabés lo que me cuida! Yo no sabía lo que era no tener una escena de celos, no pelear nunca, confiar plenamente en el otro", destacó la bella mujer.

Cuando le preguntaron si qué la enamoró de Lucas, destacó: "Que no puede ser más bueno. Es un dulce de leche".