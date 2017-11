"La despiadada" Paola Arias se encamina hacia América Latina

29/11/2017 -

"La Despiadada", último CD de la cantora salteña Paola Arias, representa una mirada profunda del folclore latinoamericano.

Si bien se afirma en sus raíces, esa que ha demostrado y defendido con creces en sus siete discos anteriores, en esta nueva producción asume, tal como lo dijo en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, "el desafío de pasar de la transición que he vivido de un folclore tradicional, tal como soy yo, hacia un folclore más latinoamericano".

"Mis discos anteriores han tenido su temática, han tenido fuerza, le han dado la estructura del artista que he querido ser toda mi vida. Entonces, me propuse si por qué no probar otros colores, otros ritmos musicales, haciendo desde boleros hasta valses y tratando de manifestarme hasta dentro de un tango", resaltó Paola en su visita a EL LIBERAL antes de partir hacia Añatuya acompañada por su manager Gonzalo Soraire.

En "La Despiadada", la artista grabó zambas, gatos, chacareras y un tango, pero su objetivo fue "abrir un circuito y de cruzar fronteras; esa es la idea, cruzar fronteras", destacó.

¿Ese "cruzar fronteras" es abrirte hacia otros horizontes laborales o es la búsqueda que tiene todo artista para crecer?

Creo que todo se complementa. Uno, siempre, está abierto a soñar, a completarse en todo sentido, sea en lo musical, en lo personal y en lo laboral. En "La Despiadada" he tratado de mostrar también mi historia musical.

¿Qué inspiración tiene Santiago del Estero en tu creación artística?

Todo el Norte ha sido parte de mi esencia. Cuando yo comencé mis primeros pasos, consumía muchísimo folclore de Santiago del Estero, y Los Manseros han sido uno de mis grandes referentes. Santiago del Estero es un lugar que lo he vivido, desde lo musical, y lo he disfrutado totalmente. Conozco a la gente. Me gusta muchísimo. Sé cuál es el paño del santiagueño, cómo lo vive y lo disfruta al folclore. Siempre que podemos compartir con Los Carabajal, en especial, hablamos mucho de lo que es y significa el folclore.

De los 12 temas de tu nuevo disco, se destaca "Me basta con quererte".

Es un carnavalito que hace muchísimo lo había grabado con Los Laikas y ahora lo hice con Los Tekis. Estoy feliz con el resultado obtenido con este disco. "La Despiadada", de Hugo Rivella, cuenta una gran historia.