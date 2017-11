Beckham le puso "Me gusta" a una foto de "Pampita"

29/11/2017 -

David Beckham estuvo stalkeando a Carolina "Pampita" Ardohaian y le dio "like" a una foto antigua. Y ella, orgullosa, comentó: "Leí portales donde ponían ‘pobre Pico’, ‘la que está viviendo’, ‘la perdió a Pampita’ porque el otro desde Londres le puso like a una foto". La jurado del "Bailando por un Sueño" respondió: "Capaz lo hizo sin querer. Además es una foto con mi hijo, quizás le dio ternura" y agregó: "Pico es un bombón y no tiene competencia. Además Beckham es un hombre casado y eso para mí es muerto. Ni una posibilidad".