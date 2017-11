Bilardo: "Jamás toqué a nadie, lo juro por mi hija"

Hoy 19:29 -

Carlos Salvador Bilardo, campeón del Mundial de México 1986, fue acusado de acoso sexual por parte de una taxista llamada Claudia Tripi. El ex entrenador negó haberla tocado o que haya tratado de extender la relación más allá de lo estrictamente profesional.

“Está loca. Yo no le pido nada a nadie. No sé cómo carajo nace esto. Tengo ganas de hacerle juicio yo. A mí la radio me paga el taxi. En mi p.. vida toqué a nadie. Te lo juro por mi hija”, aseguró el doctor.

Y agregó: “No sé quién es, yo tomo taxis siempre. Viajé con mujeres, con tipos... Ahora no sólo manejan tipos los taxis. Pude haber viajado, pero ¿cómo voy a invitarla a salir? Yo estoy casado. ¿Cómo le voy a decir eso?”.

Por último, cerró: “Preguntale a cualquiera que me lleva. A mí nadie me dijo nada de ninguna fiscalía”.