CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Noviembre 2017

A LAS 10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

Hoy 21:11 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ

18.00 TODAS LAS TARDES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 PLANETA OCÉANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 EN VIAJE

23.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. ARGENTINOS

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.12 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.25 EL ENCANTO DE LA BESTIA

09.06 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.19 LA DAMA DE ORO

11.20 LA ENTREGA INMEDIATA

13.04 THE HOST

15.26 EL SEXTO SENTIDO

17.27 IDENTIDAD SUSTITUTA

19.10 CONTRACARA

22.00 SIN ESCAPE

23.56 TROPA DE ÉLITE

TCM

06.50 LA PANTERA ROSA

07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.18 LA NIÑERA

08.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.26 LA NIÑERA

10.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.59 TONTO, TONTOS Y RETONTOS

13.32 MIENTRAS DORMÍAS

15.28 BUSCANDO A EVA

17.25 LA PANDILLA SALVAJE

20.09 TERRENO SALVAJE

22.00 LA ROCA

SPACE

06.00 LA BRÚJULA DORADA

07.48 REGRESO A LA ISLA DE NIM

09.33 APPALOOSA

11.55 RÁPIDA Y MORTAL

14.00 A CUALQUIER PRECIO

16.03 ERASED

18.07 BLINDSIDED

19.50 ARGO

22.08 EVERLY

CINECANAL

09.00 KIDS FLIX

09.10 ARRESTO EN CASA

11.15 X-MEN 2

13.35 YO ANTES DE TI

15.40 BIG EYES

17.35 BAJO LA MISMA ESTRELLA

19.50 AGUA PARA ELEFANTES

22.00 LOS 33

SONY

07.00 SEINFELD

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 THE VOICE

10.00 THE VOICE

11.00 THE VOICE

13.00 EL FACTOR X

14.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

15.00 TEEN WOLF

16.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE

22.00 THE VOICE

23.00 THE VOICE

A DÓNDE IR

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 2, A LAS 23, RECITAL DE COPLAS SACHERAS, LOS MISMOS DE SIEMPRE Y LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA.

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+SÁBADO 2 DE DICIEMBRE, ÚLTIMA FIESTA RETRO DEL AÑO, CON DJ COLO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.

KALÚ

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

*VIERNES 1, LA PEÑA ORELLANA LUCCA, CON SOLES Y LUNAS, CARA FEA, TANTA, TAA HUAYRAS, DEL ESTERO Y TURAYQUI.


CINES

SUNSTAR

GUERRRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP) 30/11 - 17:15 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

30/11 -01/12-17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 30/11 -22:00 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS) 30/11 - 18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

30/11 - 01/12-17:10 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

30/11 - 06/12 -19:30 (Subt)

LA BATALLA DE LOS SEXOS (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

30/11 -22:00 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

30/11 -01/12-17:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 30/11 -20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D - 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GUERRA DE PAPAS 2 ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:50- 23:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 18:10 - 20:30 (TODOS LOS DAS)

Lunes, martes y miércoles $65

FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D - 21:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

Venta anticipada

ESTRENO 14-12-2017

STAR WARS EL ÚLTIMO YEDI

CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65


HORARIOS DE APERTURA TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30HS

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días

3D Entrada General: $130

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $95 todos los días.

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Noviembre 2017

También te puede interesar