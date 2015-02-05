CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Noviembre 2017
A LAS 10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
Por El Liberal
Hoy 21:11 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ
18.00 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 PLANETA OCÉANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 EN VIAJE
23.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. ARGENTINOS
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.12 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.25 EL ENCANTO DE LA BESTIA
09.06 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.19 LA DAMA DE ORO
11.20 LA ENTREGA INMEDIATA
13.04 THE HOST
15.26 EL SEXTO SENTIDO
17.27 IDENTIDAD SUSTITUTA
19.10 CONTRACARA
22.00 SIN ESCAPE
23.56 TROPA DE ÉLITE
TCM
06.50 LA PANTERA ROSA
07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
08.18 LA NIÑERA
08.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.26 LA NIÑERA
10.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.59 TONTO, TONTOS Y RETONTOS
13.32 MIENTRAS DORMÍAS
15.28 BUSCANDO A EVA
17.25 LA PANDILLA SALVAJE
20.09 TERRENO SALVAJE
22.00 LA ROCA
SPACE
06.00 LA BRÚJULA DORADA
07.48 REGRESO A LA ISLA DE NIM
09.33 APPALOOSA
11.55 RÁPIDA Y MORTAL
14.00 A CUALQUIER PRECIO
16.03 ERASED
18.07 BLINDSIDED
19.50 ARGO
22.08 EVERLY
CINECANAL
09.00 KIDS FLIX
09.10 ARRESTO EN CASA
11.15 X-MEN 2
13.35 YO ANTES DE TI
15.40 BIG EYES
17.35 BAJO LA MISMA ESTRELLA
19.50 AGUA PARA ELEFANTES
22.00 LOS 33
SONY
07.00 SEINFELD
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 THE VOICE
10.00 THE VOICE
11.00 THE VOICE
13.00 EL FACTOR X
14.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
15.00 TEEN WOLF
16.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
22.00 THE VOICE
23.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 2, A LAS 23, RECITAL DE COPLAS SACHERAS, LOS MISMOS DE SIEMPRE Y LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA.
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+SÁBADO 2 DE DICIEMBRE, ÚLTIMA FIESTA RETRO DEL AÑO, CON DJ COLO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
KALÚ
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
*VIERNES 1, LA PEÑA ORELLANA LUCCA, CON SOLES Y LUNAS, CARA FEA, TANTA, TAA HUAYRAS, DEL ESTERO Y TURAYQUI.
CINES
SUNSTAR
GUERRRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP) 30/11 - 17:15 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
30/11 -01/12-17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 30/11 -22:00 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS) 30/11 - 18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
30/11 - 01/12-17:10 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
30/11 - 06/12 -19:30 (Subt)
LA BATALLA DE LOS SEXOS (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
30/11 -22:00 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
30/11 -01/12-17:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 30/11 -20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D - 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GUERRA DE PAPAS 2 ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:50- 23:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 18:10 - 20:30 (TODOS LOS DAS)
Lunes, martes y miércoles $65
FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D - 21:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
Venta anticipada
ESTRENO 14-12-2017
STAR WARS EL ÚLTIMO YEDI
CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30HS
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días
3D Entrada General: $130
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $95 todos los días.