FÚNEBRES | 30 de Noviembre de 2017

Hoy 22:11 - FALLECIMIENTOS





- María Esther Coronel de Jorge

- Domingo Faustino Acevedo

- Miguel Ángel Neme

- Ramón Andrés Lobos

- Segunda Aurelia Albornoz (Frías)

- Roberto Carlos Torres (Añatuya)

- Horacio Santillán

- Orlando Estevan Ruiz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACEVEDO, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Sus hijos Tiña, Gringa, Cudo, Alba, Julio y Choi, hijos Pol y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. C de duelo Libertad 3419 B J Kennedy. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Su abuela, tíos y primos te acompañamos en tu partida con la oración del Salmo 65 "Feliz el que tu elijes y atraes para que viva en tus atrios que nos saciemos con los bienes de tu Casa con los dones sagrados de tu Templo". Has dejado tu vida prometedora como una semilla en la tierra de nuestro corazón para que la fe, la esperanza y el amor crezcan dando frutos en un ciento x uno.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Sus tíos Josefina y Carlos Ramos, sus hijos Joaquín, Juan Ygnacio, Josefina y Tadeo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Sus tíos Liz y Fredy Ramos, sus hijos Fátima, Rosario y Rafael, participan con profundo dolor está pérdida irreparable y elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Sus amigos: Nilda Gómez, Luis Montenegro y sus hijos Gustavo, Oscar y Claudio y sus respectivas flias Carlos Montenegro participan con inmenso dolor el fallecimiento de Bauti acompañan a sus padres Juan y Verónica, a su abuela Caty y a toda la flia en este doloroso momento, pedimos resignación y paz . Elevamos oraciones para que el Sr. Jesús lo tenga en su regazó.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Los amigas y compañeras de la Promoción 1957 de Escuela Normal Manuel Belgrano participan con profundo dolor el fallecimiento del nieto de Cotty JImenez de Agüero, acompañando a sus padres y hermanos de Bautista en la oración por su descanso en paz.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Negrita Rodríguez de Maldonado, sus hijos Ricardo y flia, Marilena participan con profunda pena su fallecimiento, tan inesperado. Abrazamos con mucho cariño a su madre y toda la familia en estos momentos de tanto dolor. Que Jesús les permita sobrellevar estos momentos tan tristes. Rogamos oraciones a su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Héctor Baraldo, Sonia Torri, sus hijos Luciana, Sacha y Martín acompañan a sus tíos Fredy y Miri y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Manuel Gregorio Pesce, su esposa Dalinda Rita Turbay, sus hijos Rosa Isabel y Guillermo, Marta Inés y Ricardo, José Manuel y Ana Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y a su abuela Coty y en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Aida Mabel Polti, Josefina Fernandez Polti y María Teresita Fernández Polti participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Sabemos que en momentos como estos, ninguna palabra es suficiente, sin embargo, al comisión directiva de la Cooperadora Dr. Francisco Viano del Hospital Independencia, por intermedio de la presente, quiere hacer llegar sus condolencias a la arquitecta Verónica Ramos y a toda su familia por el fallecimiento de su hijo Bautista Agüero y expresar muy especialmente nuestra fraterna solidaridad con Ud. Reiterando nuestras condolencias, reciban ustedes un cordial saludo en esta situación difícil.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Ana Carabajal, Cesar Montenegro, sus hijos Cesar, Jose y Francisco, acompañan a su Amiga Veronica Ramos y flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. "Felices los de corazón puro, porque ellos verán a Dios". comisión directiva del Centro Vecinal del Bº Jorge Newbery, participa con profundo dolor la partida del nieto de nuestra Sra,. presidenta Mafalda de Agüero. Rogamos al Señor consuelo y esperanza para ella y toda su familia.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Arq. Edgar Quaranta y Arq. Edgar Pablo Quaranta (h) participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Verónica. Elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Su odontóloga, Dra. María Josefina Mansilla participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a la familia ante tanto dolor. Eleva oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Bauti que el Señor te ampare en su seno por haber sido un joven de muchas cualidades y porvenir, de una extraordinaria familia con mucho dolor, sus vecinos y amigos que lo vieron crecer. Familia Prieto.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Sus vecinos y amigos de Av. Belgrano: Luis Yanucci y flia; Carlos Arias y flia; Marilyn Carranza y flia; flia Prieto; Leopoldo Llapur y flia; Eni Roldan y flia participan con mucho dolor la inesperada partida de Bauti.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Querido Bauti sos un ángel en el cielo. Carlos A. Ducca (h), su esposa Cristina Infante de Ducca y sus hijos Atina, Gastón y Facundo y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Federico Rojas Polti, Verónica Russo y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de Bauti.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Agustín Rojas Russo participa con profundo dolor el fallecimiento de su primer amigo Bauti.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Dr. Pedro W. Orieta, sus hijos Nacho y Carola participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la entrañable amiga Mafalda y a toda la familia Agüero- Giménez en tan difícil momento. Elevan oraciones por el eterno descanso de Bauti.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Analia Alegre, acompaña a su flia en tan grande dolor y eleva oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Mavel Navarro de Nader, Mónica Nader acompañan a la arquitecta Verónica Ramos en tan doloroso e incomprensible momento. Ruegan al Señor le de consuelo y fortaleza.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Juan Carlos Rímini, Guadalupe y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. León Rímini, Natalia y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Pedro H. Julian, Alejandra Giuliano y sus hijas Josefina, Florencia y Delfina participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Bauti y acompañan con mucho amor a Vero, Juan, Gemma y toda su familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Eduardo Pedemonte, Angeles Giuliano y sus hijos Francisco, Valentina, Guillermina, Ernestina y Candelaria participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Bauti ya compañan a sus padres y flia,. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. María Dolores Murias y sus hijos María Catalina y Rafael participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios". Mt, 8. Carlos Manuel Pena, Cecilia Ausar, María Cecilia, Joaquín y Tobías Manuel Pena participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por el consuelo de sus padres, hermana y familia.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Ricardo Touriño despide con mucho dolor a Bauti y acompaña a su mamá Vero, a Gema, a su tío Fredi y demás familiares en este momento tan doloroso.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Ya estás junto a Dios. Con dolor acompañamos a Vero y familiares, Edgardo Sergio Rogel, María Luisa Montoto, Ariel Burzaco, María Alejandra Rogel, Carla Lourdes Rogel, Emmanuel Rogel y Leandro Nicolás Rogel.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Propietarios y personal de Copistería Sigma participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Julio David Alegre, María Alejandra Mantiñan y sus hijos María Emilia, Nahim y Julio Ignacio Alegre, María Emilia Jorge y su hija María Camila Llapur y personal del kiosko Redemptrix del Bachillerato Humanista participan con profundo dolor el fallecimiento de aquella luz que vimos encender desde pequeño. Bautista tu bondad vivirá en nuestros recuerdos eternamente. Hasta en tu muerte fuiste generoso con el prójimo. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Dra. Dora Angélica González, participa con gran pesar su fallecimiento y acompaña a sus padres, hermana, abuelos, tíos y demás fliares. en estos momentos de profundo dolor. Ruego al Señor les conceda cristiana resignación por tan irreparable perdida.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Arquitecto César Elli, su esposa Marta Alderete de Elli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. El Rotary Club La Banda participa con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de su ex socio Bauti y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Pedro Díaz Esteve, Elda Victoria Yocca Vidal, sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos al Altísimo para su descanso eterno.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Enrique Bilbao, su esposa Silvia Maud y familia despiden con profundo dolor la partida de Bauti.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Santiago Iluminación y Santiago Electricidad participan con profundo dolor la inesperada partida de Bauti y acompañan a Vero en ste dificil momento rogando para que Dios interceda en la resignación de su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Tere Castro, Caio Lugones Aignasse, sus hijos Agustina, Ezequiel, Francisco y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Cesar Manzur y flia., participa con dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres, abuelos, tíos y demás familiares con oraciones en este difícil momento.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|.

Eugenio Perez Carletti, sus hijos Exequiel, Juan Pablo y Martin, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a su flia. Rogamos oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su madre Verónica y familia en su camino de resignación y búsqueda de paz interior. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Los miembros del centro vecinal Bº Jorge Newbery acompañan a la Sra. presidenta y socios ante la perdida de la vida de Bauti. Ofrecen oraciones en su memoria.-

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Norita Zamora y Félix Demasi e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Bauti. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Chinina Alvarez Abalos de Yocca, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus padres, hnos., y abuelos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Inés Zamora y Mario Pastor Suarez y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Víctor Zamora y Cecilia Parisini y sus hijas participan con profundo dolor el fallecimiento de Bauti y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Marcela Zamora y Alfredo Hübner e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Sergio Zamora, Adriana Azar y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Bauti. Elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Cacho y Nora Zamora, sus hijos Sergio, Marcela, Víctor, Inés y Norita, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. María Pía y María Angélica Urueña, junto a su madre Margarita Zain Fernández de Urueña, participan con gran dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en tan tristes momentos.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|.Roberto Alejandro Díaz, Yolanda Scarcelli, su hijo Alejandro y flia; su hija Valentina y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Dra. Silvia Chary, su esposo Jorge Gustavo y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Dr. Luna Roldan Daniel, su esposa Dra. Monica Afur y familia participan con profunda tristeza y acompañan a sus padres en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Electrocentro SRL , Directivos y Personal participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y sus hijos Paola Alejandro y Natalia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con cariño a Verónica. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Dra. Paola Andrea Palau participa con dolor su fallecimiento, acompaña con amor a Vero, en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Miguela Rilinsky de Yocca y sus hijos. Con el recuerrdo, cariño y sentimiento de familia, acompañamos espiritualmente con oraciones a sus abuelos, padres, hermana, tíos y demás familiares en este momento de tanto dolor. Dios y Bauti desde el cielo les darán la fortaleza necesaria para seguir.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. El ex compañero y amigo de sus tíos: Carla Sanzone y Luis Agüero, Eduardo Suárez (Cacho) y flia participan con profundo dolor la pérdida tan inesperada de Bautista. Acompañan a su flia; padres, hna y abuelos y que el Señor y la Virgen les den la templanza necesaria para sobrellevar su ausencia, pero con la seguridad de que Él ya está gozando de la gloria eterna, por ser tan noble y generoso hasta en su última voluntad. Elevan oraciones en su querida memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. "Dejaste un vacío imposible de llenar, vivirás eternamente en el corazón de todos nosotros". Susu Robín y flia.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Hijos y nieta de María Isabel Zamora Yocca, Dra. Martha Villalba, Manuel Villalba, Juan Carlos Khallou y Andrés Khallou, acompañan a la querida Ana Verónica, Nene, tía Elenita y a toda la familia Ramos en este triste momento.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Gian Franco Barbaglia, su esposa Blanca y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Verónica, su hermana y abuelos en este triste y doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Su amigo Rodolfo Lo Bruno, sus papás Hilton y Ana y sus hermanos Josefina y Jerónimo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE JORGE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. "Siempre estarás presente en nuestras vidas y rogamos por tu descanso eterno". Sus hermanos políticos Elisa Jorge de Corral, Koki Corral, Josefina Jorge de Castaño, Mario Castaño, Luis Roberto Jorge, Miguel Jorge, tu sobrina Marta Cecilia corral participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL DE JORGE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Tía querida te fuiste sin despedirte de nosotros, descansa en paz. Sus sobrinos que la aprecian: Ciro, Carlos y Ana Maria Lo Pinto y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en su dolor a toda la flia.

CORONEL DE JORGE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Personal de la Escuela Nº 1046 El Puestito, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de nuestra compañera, acompañándola en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CORONEL DE JORGE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Adela Saavedra y Miguel Serrano junto a tus compañeros y amigos del Taller de Danzas de Casa Italia, acompañan a Marisa Jorge en este difícil momento por la partida de su Madre. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE JORGE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Luis Caro y su esposa Marta Corpas, sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento

CORONEL, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Sus hijos Patricia, Claudia y Ramiro, hijos pol. y nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el Parque de La Paz. Hamburgo Cia. de Seguros SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Carlos Epstein, Mariela Luna, Carla y Emiliano Epstein participan el fallecimiento de la mamá de su amiga Judith y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Dr. Ernesto A. J. Vital , ex presidente de la entonces Cámara de Trabajo y Minas de Segunda Nominación, participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera su compañero de trabajo, Félix fue no solo una gran persona sino también un honesto y brillante colaborador de la justicia, y así lo recordaré. La Dra. Cecilia Eugenia Vital, también participa en el pesar por su fallecimiento, y juntos acompañamos a su familia, con oraciones en estos momentos de tristeza y dolor.

GRAMAJO, JOSÉ RICARDO 28/11/17|. Sus hermanos María Luisa y Jorge Herrera, Susana y Marta Gramajo y sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos fueron La Piedad, Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOBOS, RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Su esposa Graciela, sus hijos Juan y Marcelo, sus nietos Javier, Mayra, Ignacio y Lucas, su bisnieto lautaro participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. Parque El Descanso. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LOBOS, RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Sus hermanos Clara Lobos de Mendieta, Luis Eduardo Lobos, Ramona Lobos, Mary Lobos, Kuky Lobos, sus hermanas políticas Marta Correa, Cristina Silva, Zulema Diaz y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LOBOS, RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y sub comision de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio. Sus restos fueron inhumados en el cem. Parque El Descanso.

NAVARRETE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Las Amigas Misericordistas del café de los lunes acompañan a Negrita de Hounau en estos tristes momentos por el fallecimiento de su primo y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. También vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver, y se gozara vuestro corazón, y nadie os quitara vuestro gozo (La Biblia). Su esposa Libia Carciofetti, su hijo Gonzalo Sebastián Neme e hija política Luciana Pesqueira, sus nietos Tomas y Delfina Sarach, su cuñada Clide Carciofetti participan con dolor su partida la Patria Celestial.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Su esposa Libia Carciofetti, su hijo Gonzalo, su hija pol,Luciana, nietos Tomas y Delfina y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardo la fe. Por lo demás me esta guarda la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez Justo, en aquel día y no solo mi, sino también a todos los que aman su venida. La Biblia. Sus hermanos Miné y Alberto Neme,Nelly y Carlos Aguilera María Loris y Olga Neme participan con dolor su partida a la Patria Celestial.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Sus primos hermanos Cristina, Emilio e Inés participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Salmo 23:6. Sus primos Omar Salum y familia y Jorge Salum y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Ana Margarita Cejas de Ruiz, sus hijas Raquel, Silvia, Anita y Nancy, hijos politicos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Que el Señor consuele el corazón de sus familiares.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Luis César Fernández, su esposa Silvia, hijos Marcos, Victoria y Marisol participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Señor Todopoderoso que consuele el corazón de su esposa, hijo y hermanas.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Francisco Rodriguez, Pte Filial Banda y el Grupo Literario Reencuentro Filial Banda acompañan a su esposa Livi en este momento de dolor por la pérdida de su esposo.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Amigos y compañeros en las Letras, acompañan a su esposa Livi Carcciofetti en este difícil momento,. Imelda Trejo de Molina, Maria Inés Rojas, Martha Bernardo y Elvira Rios, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Hugo y Rulo Mulki, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en tan difícil momento. Ruegan oraciones.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Ciertamente el bien y la misericordia me seguiran todos los dias de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos dias. La Biblia Salmo 23 - 6 . Raquel, Ñato, y Claudia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Miguel.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Irma Ise de Velarde, sus hijos con sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor de la partida a la familia Neme. Descansa en paz apreciado amigo!

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Las amigas de su esposa Libia: Melcy Ocampo y Magui Montero participan su fallecimiento. Ruegan pronta resignación a su familia y piden oraciones en su memoria.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. El Grupo Literario Reencuentro y sus filiales, participan con profundo dolor el fallecimiento de Miguel, esposo de nuestra amiga y socia Liby Carcciofetti. Que Dios lo reciba en su presencia y le de consuelo a su querida familia.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Ricardo Tahhan, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su flia en estos momentos de tristeza.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Oscar Mulki y Myriam, Cristian y Andrés, Sergio y Vani, Melissa y Robert. Acompañan en el dolor pidiendo a Dios su consuelo sobre las familias.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos Cristian y Sebastián con sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. La amiga de tus hermanas; Nena Garcia de Raineri y flia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Rosa Llugdar lamenta la partida de su amigo Miguel y acompaña en su pesar a sus hermanas Olga y Loris. Ruega oraciones en su memoria.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. En tu ley le instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. ( salmo 94; 12 - 13 ) Rody Segienowicz, Sylvia Mulki y flia., y Loris Mulki, participan con pesar su fallecimiento.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. El justo por su fe vivirá. Licha Hallak de Retondo, Josefina Curi y Chini Habra Fernández con sus respectivas flias., participan con pesar la partida terrenal de su amigo y acompañan a su flia., en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Yo se que mi Redentor vive. (La Biblia). Acompañan en este tiempo de dolor a su querido Amigo Gonzalo Neme y su flia.; Diego, Cynthia y Agostina.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Acompañamos a la familia de Miguel en esta triste perdida, rogando consuelo al Señor. Liliana de Arcos junto a sus hijos Matías, Estefanía y María Eugenia.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Hoy hay gozo en los Cielos porque Miguel entró a la Casa del Padre. Compartimos en la triste perdida con todos sus familiares y amigos que lo querían. Mito Mulki junto a sus hijos Jorge y Verónica, Víctor y Viviana, Alejandro y Carolina.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Querido Miguel, tenemos la certeza de que estás con el Señor y que nos volvremos a ver. Olga Siufi, Andrea Neme, Walter Pampiglioni, Natalia Neme, Alberto Stancampiano y Valeria Neme.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno. Familia Costas participa con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo Miguel y acompañan en este dolor a su esposa Libia y flia. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz a las 17 hs.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos". María Eugenia Cilento y Marcos Cilento participan con profundo dolor el fallecimiento de Don Miguel, acompañan con oraciones a su familia.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Jorge Vittar y Muñeca, sus hijos Jorge y Alejandro participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijo, nietos y hermano en tan doloroso transe.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Felices los puros de corazón porque ellos verán a Dios y así fuiste tu amigo: puro, noble e incondicional. Gracias por tu amistad sincera. Siempre estarás en nuestros corazones. Tus amigos Nazih Nader, su esposa Norma Azar y sus hijos Juan y Samir acompañan con profundo dolor a sus familiares en este difícil momento.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Tufi Saad y su esposa Azucena Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. La iglesia del Señor que se reúne en calle Salta 433 participa el fallecimiento de nuestro querido hermano en la fe Miguel Ángel Neme, quien fue un fiel hijo de Dios, que supo ganarse el cariño y aprecio de todos sus seres queridos. Enviamos nuestras condolencias y abrazo en el Señor a su esposa, hijo y familiares, fortalecidos con la promesa del Salmo 116;15: "estimada a los ojos del Señor, es la muerte de sus santos".

RUIZ, ORLANDO ESTEVAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cemet. Los Flores. Casa de duelo P. L. Gallo nº 330. Sala Velatoria Nº 2. Serv. Unión Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ÁVILA, ZENON SEGUNDO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/12|. Amor mío, pasaron cinco años, cinco eternos años cargados de dolor, sufrimiento y soledad que me causaron tu partida. Te fuiste llevándote mi vida y mi inmenso amor, Aquí quede con el corazón y el alma destrozados por tanto dolor. Aún así estás aquí, te siento a mi lado en todo momento, en tus hijos, nietos y bisnietos que tanto te aman, en tus libros, en tu radio donde escuchábamos la música que nos recordaba nuestra juventud. ¡Cuánta tristeza recordarte viejo querido, cuánto te amo y cuánto te necesito!. Me enseñaste todo en nuestra v ida, fuiste "mi mejor maestro", solo faltó que me enseñaras a vivir sin t5ti. Hoy me queda la esperanza que pronto estaremos juntos con nuestro hijito también al que estarás mimando y cuidando. Viviré esperando ese momento. Duerme en paz, amor mío. Su esposa Beba Guzmán, sus hijos Rubén y Moni, sus nietos Paola y Juan Manuel, Mariano y Melisa, sus bisnietos Stefano, Eliseo, Ámbar, Juan Cruz e Ignacio invitan a la misa a realizarse hoy 20 hs en la iglesia San Francisco. Se ruega una oración en su memoria.

BALTEIRO, JOSÉ ORLANDO (Pepi) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/13|. La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre. Háblame como siempre lo has hecho, no lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido. Sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que es, lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Porque estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero... no estoy lejos, justo del otro lado del camino… ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón, Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas. Su madre, sus hermanos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano.

CINZANO, TERESA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Hoy se cumplen los 9 dias de tu partida al reinado de los cielos. Tu presencia es cada día más fuerte. Sembraste valores a lo largo de tu vida. te recordamos con mucho cariño tus hijas Mónica, Chary, Adriana, Zulma y Eto, tus nietos y demás fliares. invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

DÍAZ, LUIS ÁNGEL ORLANDO (Toro) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. "La muerte no es nada, solo he pasado a la habitación de al lado. Yo soy yo, ustedes son ustedes. Lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo..." (San Agustín). Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y sobrino nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre. Se ruega oraciones en su querida memoria.

OCHOA, LUIS HORACIO ing. Agronomo (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/09|. Querido Horacio: Sabemos que estas a nuestro lado, con la familia, tus hijos y nietos, tus amigos que tanto respetaron y valoraron tu hombría de bien. El amor que nos brindaste fue tan fuerte y tranparente que nos invade cada días el corazón, dándonos fuerzas para seguir viviendo sin ti; te extrañamos mucho. Tu esposa Marta, tus hijos: Elena, Judith, Cecilia y Horacio; hijos políticos y nietos. Invitamos a la misa que se llevara a cabo el sábado 2 de diciembre a las 20.30 hs en la parroquia la Inmaculada.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. Familiares y amigos invitan a la misa del último día del novenario, a realizarse hoy a las 19,30 hs en el local de la Esc. de Comercio Nº 1 "Manuel Belgrano", (novenario de la peregrinación de la Virgen del Valle) para rogar por el eterno descanso de su alma. Frías.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GALLO, SOILA VICTORIA (Turca) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/12|. "Mami: Dios nuestro Señor te llevo a su morada donde no existe el llanto, ni la oscuridad. Te extrañamos: tus hijos Eduardo, Teresita y Roger, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 5 años de su fallecimiento.

PEREYRA, EMETERIO DE JESUS (EMECO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Papi: Dios nuestro Señor te llevo a su morada donde no existe el llanto, ni la oscuridad. Te extrañamos: Tus hijos Eduardo, Teresita y Roger, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 3 meses de su partida al Reino Celestial.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALBORNOZ, SEGUNDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Blanca Elda Albornoz de Salim, sus hijos Nené y Polito, junto a sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Fue hermana, madre, tía, abuela y tía bisabuela. Descansa en paz. Frías.

ALBORNOZ, SEGUNDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Raúl José Jalaf y familia participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ALBORNOZ, SEGUNDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Francisco Antonio Albornoz y Juan Carlos Albornoz y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ALBORNOZ, SEGUNDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Julio César Báez y María Cristina participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía de sus amigos Polo y Nené. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ALBORNOZ, SEGUNDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. El grupo de Docentes Jubilados del Dpto. de Educación Básica de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participan del fallecimiento de la hermana de la ex docente y colega Sra. Blanca Albornoz de Salim y acompañan en su dolor elevando oraciones a Dios por su descanso en paz. Frías.

ALBORNOZ, SEGUNDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Lucy Córdoba, Raúl Bustamamnte, Anabelle, Ariel y flia participan del fallecimiento de la tía paterna de los hermanos Albornoz: Chichí, Gringo, Walter y Rubén y sus respectivas familias. Acompañan en este momento de dolor. Frías.

ALBORNOZ, SEGUNDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Roberto Terrera, su esposa Angelica Edidd Agüero participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ALBORNOZ, SEGUNDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin" La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Sarmiento participa su fallecimiento y acompaña con afecto en este dificil momento a su hermana Blanca de Salim, a su sobrina Chichí Albornoz y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

ALBORNOZ, SEGUNDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Las docentes jubiladas del Dpto. de Educación Básica de la Escuela Normal, participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su hermana Blanca y familia, rogando cristiana resignación. Frías.

ALBORNOZ, SEGUNDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Marqueza Soria de Cadamuro y flia y Roberto Soria participan con dolor su fallecimiento y ruegan para su familia cristiana resignación. Descansa en paz. Frías.

CARRERAS, ELBA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Sus hermanos Luis Juárez, Norma Juárez y Paula Juárez, hnos. politicos Beatriz Ledesma y Omar Caurteron, sus sobrinos Fernando, Gabriel, Marcelo, Maricel, Alicia y Facundo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cem. de Loreto.

CARRERAS, ELBA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|.Tan sublime es el amor de Dios que solo en caso de gran necesidad debe nombrarse y siempre con mucha veneración. Cacho Leiva y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento.

CARRERAS, ELBA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Desemos la bendición de Dios llegue a cada uno de sus corazones en este momento de tanto dolor. Nuestro mas sentido pésame. Flia Fringes; flia Ovejero y flia Ruiz.

SANTILLÁN, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. "Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Pedro Villalba y flia, desde Choya, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento. Choya.

TORRES, ROBERTO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Su esposa Elena Palavecino, sus hijos Flavia, Emilse, Franco y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas Cementerio de AÑATUYA. COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787