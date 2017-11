Valentino Bica busca cerrar el año en la punta

-

El piloto juvenil santiagueño Valentino Bica partirá mañana a primera hora rumbo a la ciudad de Río IV, en donde se sumará a la 12º y última fecha del Campeonato de la Fórmula Renault Plus, en la que es uno de los animadores.

La cita arrancará mañana con las pruebas comunitarias en el circuito de dicha ciudad, en donde el campeón provincial de karting 2017 de Rotax Senior intentará cerrar el año metiéndose nuevamente en el lote de los diez primeros de la fecha. Cabe recordar que Valentino Bica comenzó a incursionar en esta divisional con apoyo de varios sponsors, entre ellos el Gobierno de la Provincia y el Autódromo de Las Termas de Río Hondo (lleva la inscripción en su auto), Maxihogar, entre otros, lo que le permitió mantenerse entre los diez de punta, a pesar de que nunca se había subido a un monoplaza. "Quiero agradecer a los sponsor que me permitieron poder probarme con los mejores del país de esta divisional, muchos de ellos me llevan años de experiencia. Creo que el saldo hasta el momento es más que positivo. Ahora vamos a Río IV, a tratar de abrochar un buen cierre de año. No va a ser fácil, pero confío en mi trabajo de preparación así como también del equipo que me entrega el auto en condiciones. Quiero agradecer el apoyo en especial de mi familia y del Gobierno de la Provincia, en la persona del senador Gerardo Zamora y de la Dra. Claudia Zamora".