Zamora renunció al Senado y juró Porcel en su reemplazo

30/11/2017 -

El Senado aprobó al inicio de la sesión de ayer la renuncia, a partir del próximo 10 de diciembre, del gobernador electo de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y le tomó juramento a su reemplazante, Blanca Felisa Porcel de Ricobelli.

Zamora tenía mandato hasta 2019 como representante del Frente Cívico por Santiago. Entre 2014 y 2015, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, fue presidente provisional de la Cámara alta, es decir, segundo en la línea sucesoria presidencial detrás del vicepresidente, en ese momento Amado Boudou; y actualmente es vicepresidente primero del Cuerpo.

Zamora se sintió conmovido por la partida y transmitió un mensaje de despedida en el recinto que luego replicó en Facebook. En el texto rescató su crecimiento a partir de integrar la Cámara alta, y agradeció al FpV y al PJ el respeto y apoyo, pese a no ser un dirigente que proviene de esas filas. También agradeció el haber sido elegido para ocupar cargos altos en el Cuerpo y deseó "el mejor de los éxitos en su mandato" a Porcel.

"Quiero aprovechar esta sesión, la última en la que me tocará estar, para agradecer a todo este Honorable Senado, que me ha permitido aprender y crecer en estos cuatro años y, sobre todas las cosas, me ha distinguido y honrado en cargos tan importantes como la Presidencia Provisional y, actualmente, la Vicepresidencia de este cuerpo. Quiero recordar que soy parte de un proyecto político netamente provincial de una gran pluralidad, donde hombres y mujeres comprometidos con la democracia representamos en este Senado a Santiago del Estero", subrayó.

"No quisiera irme de este Senado -paso inconcluso de mi mandato porque voy a asumir como gobernador de Santiago del Estero, cargo con el que me ha honrado el pueblo santiagueño-, sin decir que me he sentido muy respetado por sectores del peronismo, del radicalismo y de todos los bloques y partidos políticos, a los cuales les agradezco muchísimo", rescató.

"Conformando un bloque con la senadora Ada Itúrrez de Cappellini, del Frente Cívico por Santiago, no puedo dejar de agradecer al bloque del Frente para la Victoria y al peronismo. No tengo el honor de ser peronista, pero me he sentido respetado y acompañado muchísimo por hombres y mujeres de ese espacio político, sin desmerecer el buen trato y la relación con todos los demás bloques y sectores políticos que representan a las provincias argentinas en este Senado", agregó.

Y concluyó: "Les agradezco y deseo el mayor de los éxitos a todos los senadores de la Nación Argentina, rogando que Dios acompañe e ilumine a nuestra Patria".