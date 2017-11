Un informe oficial indica que hay 248.200 empleos más que en 2016

30/11/2017 -

El empleo registrado creció en septiembre 2,1% en relación al mismo mes del 2016, al sumar 141.900 trabajadores en el sector privado, 42.600 en el sector público y 63.700 monotributistas sociales, según el Ministerio de Trabajo.

El nuevo dato fue informado por el subsecretario de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales, José de Anchorena.

Según el informe, en septiembre se contabilizaron un total de 12,2 millones de trabajadores registrados, lo que significa en términos desestacionalizados un avance con respecto a agosto de 38.100 empleos, equivalentes a 0,3%.

En la medición interanual, el informe relevó un crecimiento de 248.200 trabajadores, una suba de 2,1%, e implicó el décimo séptimo mes consecutivo del empleo en alza.

"El año va a terminar cercano a 300 mil trabajadores más registrados en 2017 respecto de 2016", estimó el subsecretario.

Al informar sobre la situación y evolución del trabajo asalariado privado, la cartera laboral indicó que en septiembre de 2017 se contabilizaron 6,2 millones de trabajadores, lo que significó un crecimiento con respecto a agosto de 8.100 empleados, mientras que en la medición interanual, el trabajo registrado aumentó en 69.100.

"Se ha salido del estancamiento laboral. El empleo privado va a cerrar el año con 80 mil empleos registrados más. El año pasado perdió 45 mil y en 2018, con un crecimiento de la economía de 2 ó 3 % puede llegar a 130 mil", dijo el subsecretario. Consideró que "esto es positivo, pero no es suficiente por una cuestión demográfica. Hay 12 millones de trabajadores registrados, pero hay otro grupo que está fuera del sistema. Hay 4 millones de trabajadores no registrados y 2 millones independientes no registrados. Hay muchos que están inactivos como los ni-ni y los llamados desalentados".

"La reforma laboral y tributaria implica buscarle soluciones a estos grupos. Creo que en los meses subsiguientes vamos a ir teniendo más información sobre estos grupos que necesitamos incluir", señaló.

Salario promedio

El salario promedio se incrementó en 28,4% respecto de septiembre de 2016, al alcanzar los $25.090, lo que implica un aumento de 3,5% en términos reales. La masa salarial real del período enero - septiembre de 2017 es un 4% mayor en términos reales con respecto al mismo periodo de 2016.

De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), la evolución del empleo en octubre tuvo una suba interanual de 1,6% y la tasa de entrada y de salida fueron de 2,4 y 1,9% respectivamente.

Anchorena observó que "la tasa de entrada empieza a subir. La Ley ART y el hecho de que baje la litigiosidad puede influir en que la tasa de entrada suba. También la extensión del horizonte político".

Además, el funcionario señaló que "se viene desacelerando el crecimiento relativo de trabajadores públicos respecto de los privados", destacó.

Las ramas que registraron una variación anual positiva fueron: construcción 12,8%; comercio, restaurantes y hoteles 3,3%; servicios sociales, comunales y personales 1,7%; y servicios financieros 1,9%.

Con variación negativa la industria manufacturera, 2,5% y transporte, almacenaje y comunicacion 0,6%.