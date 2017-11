"The Post", de Spielberg, fue consagrada por una importante asociación cinematográfica

-

El filme "The Post", de Steven Spielberg, fue consagrada como la mejor película del año por la asociación cinematográfica estadounidense National Board of Review, en tanto que sus protagonistas Meryl Streep y Tom Hanks se alzaron con los premios a los mejores actores.

La ceremonia de entrega de estos premios, prevista para el 9 de enero en Nueva York, se constituye como la primera de una serie que concluirá en marzo con los famosos Oscars.

"The Post", que llegará a los cines argentinos en febrero, trata sobre el denominado escándalo de los papeles del Pentágono, cuando en 1971 se supo que esta institución encubrió secretos gubernamentales y su aparición desató una guerra de medios por su publicación.

Streep y Hanks encarnan a dos directivos del diario The Washington Post, que fue el primero que dio a conocer este caso. The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono relata la historia de una lucha por la libertad de expresión. En 1971, durante el gobierno de Nixon, estalló un gran escándalo que sacudió a Estados Unidos: se reveló una serie de documentos en los cuales se demostraba que el Pentágono había estado encubriendo varios secretos del gobierno norteamericano a lo largo de cuatro décadas y durante cuatro administraciones distintas, incluyendo información clasificada acerca de la guerra de Vietnam.

Eso desató una competencia entre los más importantes medios impresos del país por conseguir la primicia.

Katherine Graham (Meryl Streep), la primera mujer editora del periódico The Washington Post, debe crear una alianza con el director Ben Bradlee (Tom Hanks) para ganar la carrera contra otros diarios como The New York Times exponiendo de esta manera el polémico suceso y salvando así al Washington Post de la ruina. Dejando a un lado sus diferencias, Graham y Bradlee deciden arriesgar sus carreras en una pelea sin precedentes entre el periodismo y el gobierno, con tal de hacer públicos estos papeles y otorgar al pueblo estadounidense lo que siempre ha merecido: la verdad.