ARA San Juan | "La esperanza de que algún submarinista aparezca con vida se va apagando"

Fotos La jueza a cargo del caso, Marta Isabel Yañez.

Hoy 10:56 -

La decisión del Gobierno de levantar el secreto militar en torno a la desaparición del submarino ARA San Juan le dio un nuevo impulso a la causa. La jueza a cargo del caso, Marta Isabel Yañez, afirmó que se trata de la "mayor tragedia de la historia naval argentina".

La magistrada no ocultó su malestar por las filtraciones de datos sobre el submarino que fueron difundidos por la prensa. "No tengo información sobre un problema del snorkel del submarino. Me molestó ver la información en un medio nacional", señaló y aseguró que apercibió al Almirante, Marcelo Srur, con la carga para que conserve todas las pruebas de él y de sus subordinados.

El presunto ocultamiento de información sensible de la Armada en torno a la reparación, la cadena de órdenes y las comunicaciones con el ARA San Juan viene generando sospechas y rispideces con la jueza. La magistrada busca conocer "las condiciones en que salió el submarino, las reparaciones que le hicieron antes de zarpar, quién dio el visto bueno para que el ARA San Juan saliera al agua y cuál era la misión que tenía".

Sobre la búsqueda del submarino, Yáñez indicó que tiene un parte diario de la Armada, pero no hay información sobre la ubicación exacta.

"El Ministerio de Defensa dice que la información necesaria para la causa no está alcanzada por el secreto militar. Es por eso que ya se ordenó que nos den todos los datos", dijo.

Tras afirmar que se trata de la "mayor tragedia de la historia naval argentina", la jueza sostuvo que "la esperanza de que algún submarinista aparezca con vida se va apagando".