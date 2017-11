Brandoni renunció a la Asociación Argentina de Actores

Fotos El reconocido actor dio a conocer su postura mediante una carta.

30/11/2017 -

Luego de años de diferencias ideológicas con quienes hoy presiden la Asociación Argentina de Actores (AAA), Luis Bradoni tomó la decisión de renunciar a la entidad.

El prestigioso actor comunicó su decisión mediante una carta, en la cual afirma: "Lo que sí quiero dejar en claro, es que desde hace ya años no me siento representado por los afiliados dirigentes de la institución".

“Huele demasiado a censura y proscripción, a falta de libertad de expresión”, denunció el mes pasado la entidad presidida por Alejandra Darín frente al despido de Víctor Hugo Morales de C5N. Ese comunicado fue el último acto que enojó a Brandoni y lo hizo tomar su decisión.

“Es una mamarrachada kirchnerista. De hace unos años a esta parte la AAA son la Asociación Kirchnerista de Actores, con lo cual no me representan hace mucho”, había dicho en aquel momento el actor de Un gallo para Esculapio, quien no se sintió apoyado por la asociación durante el gobierno anterior.

"Muchísimos periodistas quedaron relegados por el kirchnerismo, como muchos actores, entre ellos yo, y nunca lo dije. Dos mil películas se hicieron, de las cuales solo me llamaron a 4”, había denunciado.

En la carta que Brandoni le envió a la entidad, aclara: "Esto (por su renuncia) no implica que vaya a afectar mi obligación de efectuar los aportes a la organización sindical y a la obra social que, como sabemos, es obligatorio".

Recientemente, Luis Brandoni se lució junto a Peter Lanzani en Un gallo para Esculapio, la ficción de Bruno Stagniaro.

Luego, remarca nuevamente su falta de representación por parte de las autoridades y detalla su "orgullo" por haber ejercido el cargo de Secretario General de la AAA desde noviembre de 1972 al 9 de diciembre de 1983; y entre noviembre de 1996 y el 9 de diciembre de 1997. "En ambos casos en forma Ad Honorem, tal como establecía nuestro estatuto".

Y concluye: "Finalmente, quiero manifestar el alivio que es para mí relevarlos de la ominosa carga que significó para todos ustedes, el hecho de ser un afiliado de esta institución".