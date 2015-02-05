CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Diciembre 2017

A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

01/12/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.00 LA FIESTA DE MORFI

00.15 #HASHTAGVIAJEROS

00.30 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 TODAS LAS TARDES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS DE NOCHE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 PLANETA OCÉANO

16.00 EN VIAJE

16.30 ESTUDIO ABIERTO

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ARGENTINOS - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ARGENTINOS


CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

08.08 TIERRA DE OSOS

09.46 LEGO. LA LIGA DE LA JUSTICIA VS LA LIGA

DE BIZARRO

10.44 LIGA DE LA JUSTICIA. EL TRONO DE LA

ATLÁNTIDA

12.03 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

14.33 EL SEXTO SENTIDO

16.35 ¿SOLO AMIGOS?

18.26 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD

DEL ANILLO

22.00 EL APRENDIZ DE BRUJO

TCM

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.20 LA NIÑERA

10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.36 JIMI HENDRIX

13.28 EL TERROR DE LAS CHICAS

15.18 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

17.41 TERRENO SALVAJE

19.32 LA ROCA

22.00 PEARL HARBOR

TNT

06.00 LA PROFESORA DE INGLÉS

07.40 UN PAPÁ GENIAL

09.24 TROYA

12.15 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA

DE LAS SOBRAS

13.55 AVIONES

15.27 IRON MAN 3

17.46 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO

17.48 SOY LEYENDA

19.31 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO

19.33 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

22.00 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

00.19 ESTADO CRÍTICO

SPACE

07.19 RÁPIDA Y MORTAL

09.24 A CUALQUIER PRECIO

11.27 COLD WAR

13.20 BLINDSIDED

14.57 LOS AGENTES DEL DESTINO

17.01 ARGO

19.26 HACKER. AMENAZA EN LA RED

22.00 MAMÁ

CINECANAL

09.00 PELUDA VENGANZA

11.55 EL TRANSPORTADOR

13.50 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA

16.05 DIOSES DE EGIPTO

18.25 EL PERIODISTA, LA LEYENDA DE RON

BURGUNDY

20.15 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE

RUEDAS

22.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

23.55 REVENANT. EL RENACIDO

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

* HOY A LAS 21.30, GALA ESTELAR

DE BALLET EN EL CIERRE DE LA

TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS

FIGURAS NACIONALES. ENTRADA:

PAÑALES PARA EL CEPSI.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

* HOY A LAS 22, PRESENTACIÓN

DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”

DE HORACIO PEÑALVA.

INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES

ASENSIO Y DÚO OBLIVION.

KALÚ

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

* HOY, LA PEÑA ORELLANA LUCCA,

CON SOLES Y LUNAS, CARA

FEA, TANTA, TAA HUAYRAS, DEL

ESTERO Y TURAYQUI.

RESTO BAR PEDRO LEÓN

(PEDRO LEÓN GALLO Y SEBASTIÁN

ÁBALOS)

+ SÁBADO 2, SHOW EXCLUSIVO

DE DANIEL MAGAL, A PARTIR DE

LAS 22.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* SÁBADO 2, A LAS 23, RECITAL DE

COPLAS SACHERAS, LOS MISMOS

DE SIEMPRE Y LOS SANTIAGUEÑOS

DEL ALBA.

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

* SÁBADO 2 DE DICIEMBRE, ÚLTIMA

FIESTA RETRO DEL AÑO, CON

DJ COLO.


CINES

SUNSTAR

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP), 01/12 - 17:15 (Cast)

19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:15

(Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

01/12-17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS), 01/12 -02/12-22:00 (Subt)

00:30 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS), 01/12 - 18:00

(Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt)

00:40 (Subt)

LA FAMILIA MONSTER (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

01/12-17:10 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/12 -19:30 (Subt)

LA BATALLA DE LOS SEXOS (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

01/12 -02/12-22:00 (Subt) 00:30

EL HIJO DE PIE GRANDE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

01/12-17:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS), 01/12 -02/12-20:00 (Cast)

22:30 (Subt) 01:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13

AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR),

CASTELLANO 2D - 17:30 - 22:40

(TODOS LOS DÍAS), CASTELLANO 3D

20:00- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA, CASTELLANO 2D 17:50-

23:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 18:10 - 20:30 (TODOS

LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR), CASTELLANO 2D - 21:00 -

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

Venta anticipada

ESTRENO 14-12-2017

STAR WARS EL ÚLTIMO YEDI

CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS

16:30HS

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120;

jubilados, docentes y estudiantes: $90

todos los días.

3D entrada general: $130;

jubilados, docentes y estudiantes: $95

todos los días.

 
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