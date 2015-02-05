CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Diciembre 2017
A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
Por El Liberal
01/12/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.00 LA FIESTA DE MORFI
00.15 #HASHTAGVIAJEROS
00.30 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 PLANETA OCÉANO
16.00 EN VIAJE
16.30 ESTUDIO ABIERTO
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. ARGENTINOS - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. ARGENTINOS
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
08.08 TIERRA DE OSOS
09.46 LEGO. LA LIGA DE LA JUSTICIA VS LA LIGA
DE BIZARRO
10.44 LIGA DE LA JUSTICIA. EL TRONO DE LA
ATLÁNTIDA
12.03 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
14.33 EL SEXTO SENTIDO
16.35 ¿SOLO AMIGOS?
18.26 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD
DEL ANILLO
22.00 EL APRENDIZ DE BRUJO
TCM
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.20 LA NIÑERA
10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.36 JIMI HENDRIX
13.28 EL TERROR DE LAS CHICAS
15.18 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
17.41 TERRENO SALVAJE
19.32 LA ROCA
22.00 PEARL HARBOR
TNT
06.00 LA PROFESORA DE INGLÉS
07.40 UN PAPÁ GENIAL
09.24 TROYA
12.15 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA
DE LAS SOBRAS
13.55 AVIONES
15.27 IRON MAN 3
17.46 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO
17.48 SOY LEYENDA
19.31 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO
19.33 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
22.00 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
00.19 ESTADO CRÍTICO
SPACE
07.19 RÁPIDA Y MORTAL
09.24 A CUALQUIER PRECIO
11.27 COLD WAR
13.20 BLINDSIDED
14.57 LOS AGENTES DEL DESTINO
17.01 ARGO
19.26 HACKER. AMENAZA EN LA RED
22.00 MAMÁ
CINECANAL
09.00 PELUDA VENGANZA
11.55 EL TRANSPORTADOR
13.50 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA
16.05 DIOSES DE EGIPTO
18.25 EL PERIODISTA, LA LEYENDA DE RON
BURGUNDY
20.15 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE
RUEDAS
22.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
23.55 REVENANT. EL RENACIDO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
* HOY A LAS 21.30, GALA ESTELAR
DE BALLET EN EL CIERRE DE LA
TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS
FIGURAS NACIONALES. ENTRADA:
PAÑALES PARA EL CEPSI.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
* HOY A LAS 22, PRESENTACIÓN
DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”
DE HORACIO PEÑALVA.
INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES
ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
KALÚ
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
* HOY, LA PEÑA ORELLANA LUCCA,
CON SOLES Y LUNAS, CARA
FEA, TANTA, TAA HUAYRAS, DEL
ESTERO Y TURAYQUI.
RESTO BAR PEDRO LEÓN
(PEDRO LEÓN GALLO Y SEBASTIÁN
ÁBALOS)
+ SÁBADO 2, SHOW EXCLUSIVO
DE DANIEL MAGAL, A PARTIR DE
LAS 22.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* SÁBADO 2, A LAS 23, RECITAL DE
COPLAS SACHERAS, LOS MISMOS
DE SIEMPRE Y LOS SANTIAGUEÑOS
DEL ALBA.
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
* SÁBADO 2 DE DICIEMBRE, ÚLTIMA
FIESTA RETRO DEL AÑO, CON
DJ COLO.
CINES
SUNSTAR
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP), 01/12 - 17:15 (Cast)
19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:15
(Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
01/12-17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS), 01/12 -02/12-22:00 (Subt)
00:30 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS), 01/12 - 18:00
(Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt)
00:40 (Subt)
LA FAMILIA MONSTER (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
01/12-17:10 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/12 -19:30 (Subt)
LA BATALLA DE LOS SEXOS (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
01/12 -02/12-22:00 (Subt) 00:30
EL HIJO DE PIE GRANDE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
01/12-17:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS), 01/12 -02/12-20:00 (Cast)
22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13
AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR),
CASTELLANO 2D - 17:30 - 22:40
(TODOS LOS DÍAS), CASTELLANO 3D
20:00- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA, CASTELLANO 2D 17:50-
23:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 18:10 - 20:30 (TODOS
LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA
13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR), CASTELLANO 2D - 21:00 -
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
Venta anticipada
ESTRENO 14-12-2017
STAR WARS EL ÚLTIMO YEDI
CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS
16:30HS
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120;
jubilados, docentes y estudiantes: $90
todos los días.
3D entrada general: $130;
jubilados, docentes y estudiantes: $95
todos los días.