Se disputarán los cuartos de final

01/12/2017 - La Superliga Bandeña hará disputar mañana los cuartos de final de la Zona Campeonato y Zona Consuelo. Los horarios serán los de las 16 y 17.30. Este es el programa completo: Cuartos de final Zona Campeonato. Cancha Produnoa Nº1, Defensores F.C vs. El Gigante de La Banda y La 23 FC vs. Club 9 de Julio. En Produnoa Nº2, Calle 3 FC vs. Club San Fernando y San Fernando FC vs C.A. Barrio Avenida. Zona Consuelo. Cancha Club Social Avenida, Solo Moto vs Ferretería Ovejero y Calle 1 FC vs. San Javier FC. En Cancha Calle 3 FC, a las 16.30, Pollería Sur vs. El Cruce FC y Frasgas FC vs. Kiosco de Pringles. Además, en cancha de Racing, se disputará la final de la Copa Joaquín Gómez. El lunes, desde las 22.30, se medirán Calle 1 FC vs. La 23 FC.