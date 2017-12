Profe Karen ganó y se consagró campeón

01/12/2017 - Profe Karen venció a Ateneo Ejército Argentino por 3 a 1 y se consagró campeón del Torneo Anual, que organizó la Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos. El equipo de Juan Ramón Pereyra comenzó ganando el partido, tras una jugada poco fortuita del arquero de Ateneo, al que se le escapó la pelota de las manos y le quedó a ‘Pucho’ Castillo, que con su olfato goleador lo transformó en gol para el delirio de sus hinchas. El festejo no duró mucho, porque Carlos Luna puso el empate y le dio un impulso anímico para ir en busca de la victoria. Sin embargo, Ibáñez, el nombre gol de Ateneo, seguía sin tener chances de llegar al arco rival, por lo que sólo aparecía Mario Romero de manera esporádica. Esta situación le permitió a Profe Karen adelantarse un poco más en el terreno de juego. “Pucho” Castillo convirtió dos goles y prácticamente definió el partido. El pitazo final desató la algarabía de sus hinchas, que dieron la vuelta olímpica. El público disfrutó del buen fútbol desplegado por ambos equipos y por jugadores de calidad como “Coco” Gómez, Luis Goytea, “Ruly” Salvatierra, Oscar Chávez, “Evo” Torres, “Pucalo” Villalva , José Siman, “Cheque” Gerez, “Chispa” Ibáñez y Ángel Díaz. Torneo reducido Mañana, en cancha de San Lorenzo, se desarrollará un torneo reducido, en el horario de 16 a 16.30. La programación es la siguiente: Triángulo Rojo vs. Taller Carlos Issi, Virgen del Rosario vs. Cadetería Alsina, Barrio 1 de Mayo vs. San Luis y Villa del Carmen vs. rival a designar.