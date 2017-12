La octava fecha se jugará desde las 20, con duelos interesantes

01/12/2017 - CHOYA, Choya (C) Esta noche a partir de las 20 se disputarán el octavo capítulo del certamen denominado Fin de Temporada 2017 que tiene como ente coordinador a la Liga de las Instituciones de Frías. El escenario será el Parque Municipal de la “Ciudad de la Amistad”. De acuerdo a lo informado desde la organización el programa de partidos será el que se detalla a continuación: Club Social vs. Policía; Técnica vs. Polideportivo; La Bio vs. Obras; Aoma vs. Hípico; Loma Negra vs. Comercio. Tendrá fecha de descanso el elenco de Tránsito. Las posiciones son las siguientes: Técnica y Obras con 13 unidades. Luego lo siguen: Aoma y Polideportivo con 12; Comercio 9; Hípico 7; Club Social 5; La Bio 4; Policía, Tránsito y Loma Negra acumulan 3 puntos. Liga de los Mecánicos Liga de los mecánicos, proseguirá esta noche desde las 22 horas, cuando se dispute una de las semifinales del campeonato. Versalles y OV Tren Delantero, van por un lugar en la gran final, instancia a la que ya se clasificó Rectificaciones Ocampo. Ese duelo decisivo se disputará el próximo miércoles 6 de diciembre. Esta liga se desarrolla de manera íntegra en las canchas del predio Buen Pastor.