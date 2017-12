Llegó la hora de las semifinales entre las chicas

01/12/2017 - El Torneo Anual denominado “Todas Unidas”, que organiza la Nueva Liga Femenina 2017, dependiente de la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, vivirá este domingo un apasionante capítulo con la disputa de los cotejos correspondientes a las semifinales. Por un lado se enfrentarán Mitre y Comercio. Mientras que por la otra llave, el cruce lo animarán Central Córdoba y Vélez Sársfield de San Ramón. La cita imperdible será en la cancha número uno del predio Villa Deportiva El Olimpo, ubicado sobre ruta Nº 9. SIn dudas que llegaron a esta definición los cuatro mejores equipos de la temporada. Ahora les resta un paso para meterse en la gran final y las chicas dejarán todo para conseguir ese objetivo. Está latente la posibilidad de que en la final se encuentren Central Córdoba y Mitre, reeditando así el clásico mayor del fútbol de la provincia, en versión femenina, pero ni Comercio ni Vélez de San Ramón quieren saber nada con dejar pasar esta oportunidad de llegar a la definición por el título. Programa Además de las semifinales, se disputarán otros cotejos en las restantes canchas del mismo predio. El partido del primer turno comenzará a las 8.30, con 30 minutos de tolerancia, mientras que el segundo está programado para las 10.10 (sin tolerancia). El programa completo es el siguiente: Cancha Nº 1: Mitre vs. Comercio y Central Córdoba vs. Vélez Sársfield de San Ramón. Cancha Nº 2: Independiente de Beltrán vs. Villa Unión (Copa de Plata) y Unse vs. Tradición (Copa de Bronce). Cancha Nº 3: 10.10, Francoty vs. Tagliavini (Copa de Plata).