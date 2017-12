La Copa de Oro tendrá su final en 3 categorías

01/12/2017 - El Torneo Anual de la Liga Profesional Copa Cyac tendrá mañana tres vibrantes finales de la Copa de Oro, en la que se consagrarán los mejores del año. La cartelera de juegos está programada para las 15.30 y 17.50, con 30’ de tolerancia sólo para el primer turno. En Obras Sanitarias: 14.30, Tuki Las Delicias vs. Apunse (L, 3º y 4º puesto); 16.40, Banfield vs. Sp. Servicios (40) y 18.10, Sivipse vs. Cyac La Banda (45, final). En Copse: 14.30, Copse vs. Tinglados Albarracín (L); 16.40, Obras Sanitarias vs. Asel (50) y 18.10, Copse vs. San Martín T. (50). En Ingenieros: Farmacia Abdala vs. Radio T. Siglo XXI (L, Final) e Ingenieros vs. Médicos (40). En Sutiaga: Marmolería Virgen del Valle vs. 100% Bandeños (40) y Sutiaga vs. Moto Juan (L). En Ciencias Económicas: Ciencias Económicas vs. Red Star Abogados (45, 3º y 4º puesto) y Contadores vs. Ma-Go Repuestos (50). En Sivipse: Prof. Monteros vs. Antajé (L) e Ingenieros vs. Electricidad Cortez (50, 3º y 4º puesto). En UTA Nº 1: Desafío vs. Metalúrgica Dorrego (40) y Ateneo vs. Agrupación 1º de Mayo (L).En UTA Nº 2: Por Siempre Láser vs. Desafío (45) y Agrupación 40 FC vs. El Porvenir (40). En Rubia Moreno: Choya FC vs. Puerto Nuevo (40) y Villa Robles vs. Unse Exactas (45). En Bioquímicos: Abogados Cat vs. Estrella Roja (40) y Quirófano vs. Amigos de Beltrán (50, Final Copa de Plata). En Atsa Nº 2: Anestesia vs. El Fortín (45) y Newbery vs. Caja Unse (45, Semifinal Copa de Plata). En UPCN Nº 3: La Congreso vs. Deportivo JJ (L) y Taller Dany vs. Huaico Hondo (40). En Potrerito 2, C1: 14.30, Ciudad Satélite vs Echeverría FC (L); 17.20, Arquitectos vs. Abogados (50) y 18.30, Farmacia Doctor Obrero vs. Ingenieros AFC (50). En Potrerito 2, C2: Estafeta vs. Brima FC (L) y Copse vs. Médicos Rebeldes (45). En Potrerito 2, C3: Abogados Cuervos vs. Radio T. Rojo (L) y Nueva Autonomía vs. La Güemes (40). En Potrerito 2, C4: Alvi FC vs. Tinglados Albarracín (40) y San Carlos vs. Los Amigos (40). En Potrerito 2, C5: 14.30, Quilmes FC vs. Herrería Stanly (L); 16.40, Abogados vs. Alumni FC (45) y 18.10, Club de Amigos vs. San José (L). En Villa Dep. El Olimpo, C2: 15.30, Bioquímicos vs. Industria FC (L; Final Copa de Plata); 17.50, Bioquímicos vs. Cyac Santiago (50, Final Copa de Oro) y 19, Distribuidora Lealcito’s vs. La Bomba (50).