El Tony y Eroplast irán por la corona

01/12/2017 - Este domingo 3 de diciembre se disputará la gran final del Torneo de Honor Homenaje a “Coco” Hurtado y “Gado” Pedano, que organiza el Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero. Dos equipos bandeños irán por el título: El Tony y Eroplast. El escenario de la definición será la cancha de Parque Municipal, de la “Cuna de Poetas y Cantores”. El cotejo arrancará a las 9, con 30 minutos de tolerancia. El programa completo, que tendrá el mismo horario, es el que se detalla a continuación: En Parque Municipal (La Banda): El Tony vs. Eroplast (Final). En Ejérci to Ar - gentino: Independencia vs. Casa Olga (partido por el tercer y cuarto puesto). En Bioquímicos: Opinión Deportiva vs. Remises Mar del Plata (partido por el quinto y sexto puesto). En Filial 23: Abogados vs. Óptica Molinari (partido por el séptimo y octavo puesto).