El Torneo Anual Ramón “Vaca” Santillán busca sus finalistas

01/12/2017 - Este domingo 3 de diciembre se disputarán las semifinales del Torneo Anual denominado Ramón “Vaca” Santillán, que organiza la Nueva Liga de Veteranos C55. Además, habrá otros partidos correspondientes a las Copas de Plata y Consuelo, más algunos amistosos. El horario de inicio estipulado es el de las 8.45, con 30 minutos de tolerancia. La programación completa es la siguiente: En El Triángulo: El Triángulo vs. Tapicería Perú. En París: Simusa vs. Estrella del Norte (Copa de Plata). En Asociación de Futbolistas Amateurs Nº 1: Gus Mar vs. Trigoria. En Luz y Fuerza: Luz y Fuerza vs. Veteranos de Estudiantes (Copa Consuelo). En Santa Lucía: Central Córdoba vs. Panificadora Lola. En Asociación de Futbolistas Amateurs Nº 2: OBV Sialle vs. Taller Locura (amistoso). En Tarapaya: Ima Construcciones vs. Ateneo San Roque.