Otra fecha apasionante

01/12/2017 - Mañana se jugará la decimonovena fecha del torneo de los Clásicos Barriales Sur, que lleva el nombre de Esteban Cura. La fecha de mañana es de vital importancia para los equipos que ambicionan jugar las instancias decisivas del campeonato. En las canchas donde se disputen tres partidos, el primero comenzará a las 16; el segundo a las 17 y el tercero, a las 18. Programa Cancha Mosconi: Vino Tinto vs. John Kennedy (C20), Granate vs. Pablo VI (C20), Mosconi vs. La Loma FC (C30) y Stilonovo vs. Los Amigos (C30). Cancha Viamonte: La Santa Fe vs. Peluquería Arte Pa (C20), El Salvador vs. Tigres Jrs. (C20) y Fondo Vinalar vs. Las Heras (C30). Cancha Bº San Martín: Juv. Bº San Martín vs. Bº Rivadavia (C20), Bº San Martín vs. Vagos Mosconi (C20) y Mónaco vs. 3 Amigos (C30). Cancha Mariano Moreno: Tronkito Jrs. vs. La Barra de Gento (C20), Bº Libertad vs. Pibes de la 67 (C20) y Viamonte vs. Kiosco Benja (C30). Cancha Vinalar: La Loma Jrs. vs. Los Gedes (C20), Juveniles de la Ancha vs. Los Topos (C20) y La Ancha vs. Kiosco Julián (C20). Cancha Secos: Racing de Ulluas vs. Juv. F. Vinalar (C20), Los Secos vs. Pje. 445 (C20) y Villa María vs. Rifas Tunis (C30). Cancha Los Sucios: Los Carpis vs. Mariano Moreno (C20), Tronkito FC vs. Siglo XXI (C30) y Estudiantes vs. Mailín FC (C30). Cancha Fondo Vinalar: Ciclón Jrs. vs. La 16 FC (C20), Fondo Jrs. vs. Fénix Jrs. (C20) y Los Sucios vs. Damaso Palacio (C30). Cancha Tronkito: Eli FC vs. Dragones (C20), Amigos Lucianita vs. La Pueyrredón (C20) y Sara y Mañu vs. Golosur (C30). Cancha Campeones del 28: Pibes del Cáceres vs. Lucianita Jrs. (C20), Halcones Dorrego vs. Pumas Católica (C20) y La Gobernador vs. 3 Amigos (C20). Cancha Poros: La Gruta vs. Juveniles Tronkito (C20), La 5 FC vs. Huracán (C20) y 4 Plazas vs. Amigos de Gallo (C20). Cancha Santa Lucía: Industria vs. Villa María Jrs. (C20), Santa Lucía vs. Mala Fama (C20) y Vinalar vs. Los Mismos de Siempre (C20).