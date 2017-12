Mañana se disputarán los playoffs de octavos de final del Torneo Clausura

01/12/2017 - Una extensa programación se cumplirá mañana en el Complejo Santa María, en el marco de los playoffs de octavos de final del Torneo Clausura, Los equipos están enfocados en llegar a las finales de la temporada. Senior: 14.15, Los Turcos vs. a confirmar; La Logia FC vs. Los Pichones de BP; Maco FC vs. Yanasus; El Proveedor vs. Cronos y Nieri vs. Tramma; 15.45, Agustinos F vs. Berracos FC; 3D Computación vs. La Davis FC; Bebedores FC vs. FC Mandaos; Santa María vs. República del Palomar; Autolavado Juncal vs. Los Mattar y G80 vs. Miles Sr; 17, El Matador vs. a confirmar; Independencia vs. San Pablo FC; Baby y los Siete Enanitos vs. La Banda de River; Praga vs. Chachapuma FC y Nacional FC vs. El Flaco y Los Persas. Maxijunior: 14.15, Barrio Sáenz Peña vs. La 22 y Media; Los Gauchos vs. Sensey; Corte de Miércoles vs. Kechap FC; Messiánicos vs. a confirmar; El Esteko FC vs. El Tatú y El Portal Cósmico FC vs. Premium Cars; 15.45, La Posilga vs. a confirmar; LBP vs. Milan FC; Autonomía FC vs. Ceneri; Club Amigos Picheros vs. a confirmar y La Sampdoria FC vs. SemenUp; 17, Miles FC vs. a confirmar; Perfil Bajo vs. Realcohólicos; Saque del Medio vs. La Esquina; Viejos Amigos vs. a confirmar y Los de Siempre vs. Tercer Pasaje. Junior: 14.15, Roma FC vs. Autonomía Jrs; Atlético Mariano FC vs. Wolfsburgo; Bokura vs. El Smata; Villa Esther vs. Ciudad FC y El Atlético vs. Villa Yocca; 17, Fecha FC vs. La Toma FC; Plastiferro vs. Pukará Jrs. y Florida FC vs. La Ñata.