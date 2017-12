01/12/2017 - Mañana se jugarán las semifinales de las categorías C20 y C30 del Torneo Clausura, que lleva el nombre de “Pipo” Alderete y que organizan los Clásicos Barriales Norte. Programa Cancha Bº Aeropuerto: Ruta Uno Jrs. vs. Amigos de la 18 (C20), Carlitos Legui vs. Club Triángulo (C30) y Los Pumas vs. Tarapaya FC (C30).Cancha Mal Paso: Carnes Los Amigos vs. Peti FC (C20), La Banda de Memo vs. Los Pibes del PSG (C20) y 7º Pasaje FC vs. Ruta Uno FC (C30). Cancha Calle 107: Juveniles de Borges vs. La Perú (C20), El Poli vs. David FC (C20) y Carnes La Hacienda vs. P. Aillén (C30). Cancha Morumbí del Borges: Los Tenas vs. Quilmes (C20), Juveniles de Villa Borges vs. Los Pibes de la 109 (C30) y Gas del Estado vs. Autonomía (C30). Cancha 6º Pasaje: 6º Pasaje Jrs. vs. La 203 FC (C20), Juveniles del P. Colón vs. Emaús (C20) y 6º Pasaje FC vs. Los Pibes de Huaico Hondo (C30). Cancha La Loma: Los Calamares vs. La Plaza (C20), La Barra vs. Juveniles de la Bañadera (C20), Calle 4 FC vs. Santa Rosa FC (C30) y RF Llanos vs. La Bañadera (C30). Cancha Chañar: Km 49 vs. San Esteban (C20), J. F. Ibarra vs. Alma Fuerte (C20) y La Cochetti vs. La Rifa de Alberto (C30). Cancha Villa Grimanesa: La Banda de Matías Camus vs. Los Pibes de la 18 (C20), Verdulería Chiki vs. El B. de Tarapaya (C20) y Pablo VI FC vs. Calle 13 FC (C30). Cancha Autonomía: 1er Pasaje vs. Juv. del Gas (C20), Panif. Franci vs. Árbol Solo (C20) y Los Millos vs. Carr. B. Chara (C20). Cancha Tarapaya: Estrella vs. Villa Borges (C20) y Juveniles de Tarapaya vs. La Banquina (C20).Cancha Triángulo: San Telmo vs. Óptica Bella Vista (C20), Los Peregrinos vs. Laureles (C20) y Mal Paso vs. Rey de Copas (C30).