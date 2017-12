Se juegan las finales del Campeonato Anual 2017 “Ramón Titi Arias”

01/12/2017 - La Asociación de Futbolistas Amateurs seguirá mañana con la disputa de su Campeonato Anual 2017 que lleva la denominación de ‘Ramón ‘Titi’ Arias’. En esta ocasión, se jugarán las finales de las zonas Campeonato y Consuelo de las dos categorías C33 y C40. Los encuentros del primer turno arrancarán a las 15.30 y los del segundo, a las 17. Esta es la programación completa de partidos: En Asociación (Cancha Nº 1), Puente Alsina vs. Almirante Brown (3º y 4º Campeonato) y Zanjón vs. Amigos Mona Acuña (Final Campeonato) En Asociación (Cancha Nº 2), Rabenar vs. San Carlos (3º y 4º Consuelo) y 17, Expreso San Nicolas vs. Loreto Unidos (Final Consuelo). En EL LIBERAL, Norcen Seguros vs. San Roque (Final Estimulo) y Villa Hortencia vs. Saravah (Final Incentivo 1). En Banco Provincia, a las 17, Súper Colón vs. Campeones del 28 (Final Incentivo 2). En Ingenieros, a las 17, Técnicos vs. Mis Nietitos (3º y 4º Incentivo 1). Únicamente el 1º partido tiene una tolerancia de 30 minutos. Comunicado La Comisión directiva informa que para la temporada 2018 se creará la categoría C55, cuya reglamentación será dos menores de 53 años (clase 65), 2 de 54 años (clase 1964) y el resto de 55 años en adelante. Asimismo, se invita a todo equipo que quiera participar en la categoría C50, con dos menores de 48 años (clase 70) y dos de 49 años (clase 69). Por último se comunica que el tradicional torneo de verano comienza el sábado 13 de enero. Los interesados podrán comunicarse al 155- 184425 / 156-255563 / 154- 824968. De es ta manera, el campeonato de la Asociación conocerá a sus nuevos campeones de un certamen que se desarrolló con total éxito. Se viene un sábado de película.